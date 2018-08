Mesajul de ULTIMA ORA al celor de la Real! Cum a fost surprins Modric cand se vorbeste despre transferul sau la Inter | FOTO

Numele lui Luka Modric a fost asociat unui posibil transfer al croatului la Inter Milano.

Totusi, Real Madrid a publicat pe contul de Instagram o fotografie in care Luka Modric apare imbracat in noul tricoul al Realului.

Noul echipament al clubului a fost prezentat luni, la New York, in cadrul turneului de pregatire din America, in care Realul se pregateste de ultima confruntare, cea impotriva Romei.

Fotografia apare chiar in momentul in care Inter Milano face presiuni pentru un transfer al lui Modric. Italienii vor ca Balonul de Aur al Mondialului din Rusia sa semneze cu ei si ofera o crestere cu 10 milioane de euro a salariului si un transfer in fotbalul chinez dupa expirarea contractului cu Inter.

Pentru moment, Luka Modric pare sa raspunda pozitiv ofertei celor de la Inter, insa vrea sa auda si o eventuala propunere de innoire a contractului cu cei de la Real Madrid, cu speranta ca spaniolii vor incerca sa se apropie de oferta italienilor.