BOMBA: Luka Modric, la un pas sa PLECE DE LA REAL! Dupa Inter, un alt GIGANT face o oferta ULUITOARE

Inter Milano l-a dorit insistent pe Luka Modric.

Daca cei de la Inter n-au reusit sa-i convinga pe conducatorii de pe Bernabeu sa-i dea drumul lui Modric, o alta echipa de top incearca sa-i ofere lui Modric un ultim super contract al carierei.

Bayern Munchen a intrat pe fir, iar Niko Kovac si-l doreste insistent pe croat pe Alianz Arena. Oferta inaintata de germani este de 100 de milioane de Euro plus Thiago Alcantara, anunta presa din Spania.

Ar fi o lovitura de imagine pentru ambele cluburi. In primul rand Bayern aduce unul dintre cei mai in voga mijlocasi ai momentului in timp ce Real Madrid semneaza cu un fotbalist crescut chiar de rivala FC Barcelona.

Pana acum Modric a evoluat doar pentru Dinamo Zagreb, Tottenham si Real Madrid, iar in acest an a devenit vice-campion mondial alaturi de nationala tarii sale, fiind desemnat cel mai bun jucator de la turneul final din Rusia.