Lovitura pentru Real Madrid! A inceput asaltul pentru Balonul de Aur: 25 de milioane salariu pentru Modric!

Luka Modric ar putea sa plece de la Real Madrid.

La 10 puncte in urma Barcelonei in campionat, Real Madrid poate primi o lovitura decisiva in aceasta iarna. Inter Milano incearca sa-l ia cu orice pret pe Luka Modric, castigatorul Balonului de Aur in 2018. Croatul a vrut sa plece inca de vara trecuta la Milano, insa Florentino Perez s-a opus mutarii dupa ce l-a pierdut pe Ronaldo.

Croatul nu e multumit de situatia Realului si vrea sa profite de oferta uriasa a italienilor: 25 de milioane de euro pe an plus contract garantat in China peste 5 ani.

"Discutiile s-au intensificat in ultima perioada", scrie Gazzetta dello Sport azi pe prima pagina.