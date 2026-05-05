I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul român e în pericol să piardă un jucător de bază pentru care un colos de Champions League și-a manifestat interesul.

TAGS:
Inter MilanoAlessandro BastoniCristian ChivuchivuGiuseppe Marottacristi chivu

Preşedintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a recunoscut că Barcelona este interesată de Alessandro Bastoni, fundaşul echipei antrenate de Cristian Chivu.

"A avut ghinion în câteva momente. Toată lumea era cu ochii pe el. A făcut acea greşeală naivă împotriva lui Juventus cu simularea, a fost primul care a recunoscut-o, dar noi l-am protejat. Este un mare campion. Nu voi nega că există interes din partea Barcelonei, dar nimic concret încă. Un jucător pleacă dacă îşi exprimă dorinţa de a pleca. În acest moment este fericit să fie cu noi şi suntem fericiţi să-l avem", a declarat oficialul grupării lombarde despre Bastoni.

Alessandro Bastoni, dorit de Barcelona

  • Bastoni
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Situaţia lui Bastoni va domina agenda Interului, în această vară, dar Marotta a fost la fel de deschis în ceea ce priveşte ambiţiile clubului.

Referitor la consolidarea nucleului italian al lotului, el a spus: "Italia produce talente. Vrem să construim un nucleu solid de italieni, unii jucători îmbătrânesc, aşa că este corect să aducem alţii noi. Pentru scudetto, ai nevoie de un nucleu care înţelege fotbalul italian".

Potrivit Agerpres, Marotta a confirmat, de asemenea, că Liga Campionilor rămâne o obsesie personală.

"Am ajuns în patru finale (n.r. - două dintre acestea cu Juventus Torino - n. r.) şi, din păcate, le-am pierdut pe toate", a recunoscut el. "Rămâne un obiectiv pe care vreau să-l îndeplinesc. Anul viitor, vom încerca să reuşim mai mult în această competiţie",a adăugat Marotta.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu umple conturile Interului! Sumă fabuloasă încasată după câștigarea titlului
Cristi Chivu umple conturile Interului! Sumă fabuloasă încasată după câștigarea titlului
Fără precedent: Cristi Chivu, pe cale să obțină steaua de argint cu Inter: ce este și cum se poate acorda
Fără precedent: Cristi Chivu, pe cale să obțină steaua de argint cu Inter: ce este și cum se poate acorda
Ce portar vrea să transfere Cristi Chivu după plecarea lui Yann Sommer! Inter îi face pe plac românului
Ce portar vrea să transfere Cristi Chivu după plecarea lui Yann Sommer! Inter îi face pe plac românului
ULTIMELE STIRI
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League
Manchester City ”deraiază”, Arsenal e mare favorită! Cum arată finalul de sezon din Premier League
Horror! Cum arată Gibbs-White după accidentarea groaznică din Chelsea - Nottingham Forest
Horror! Cum arată Gibbs-White după accidentarea groaznică din Chelsea - Nottingham Forest
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras



Recomandarile redactiei
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Andrei Nicolescu dezvăluie cine a venit cu ideea noii sigle a lui Dinamo: ”Am ținut cont de ei”
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Să fim corecți: Craiova e cea mai bună
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Iubita lui Sinner s-a fotografiat în costum de baie și a făcut valuri pe internet: ”Ești absolut spectaculoasă”
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”
Cristi Chivu, răspuns vehement după ce a fost făcut praf în Italia: ”O spun pentru prima dată!”
Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret”
Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret”
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!