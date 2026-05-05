I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

" A avut ghinion în câteva momente. Toată lumea era cu ochii pe el. A făcut acea greşeală naivă împotriva lui Juventus cu simularea, a fost primul care a recunoscut-o, dar noi l-am protejat. Este un mare campion. Nu voi nega că există interes din partea Barcelonei, dar nimic concret încă. Un jucător pleacă dacă îşi exprimă dorinţa de a pleca. În acest moment este fericit să fie cu noi şi suntem fericiţi să-l avem ", a declarat oficialul grupării lombarde despre Bastoni.

Preşedintele lui Inter Milano, Giuseppe Marotta, a recunoscut că Barcelona este interesată de Alessandro Bastoni, fundaşul echipei antrenate de Cristian Chivu.

Situaţia lui Bastoni va domina agenda Interului, în această vară, dar Marotta a fost la fel de deschis în ceea ce priveşte ambiţiile clubului.

Referitor la consolidarea nucleului italian al lotului, el a spus: "Italia produce talente. Vrem să construim un nucleu solid de italieni, unii jucători îmbătrânesc, aşa că este corect să aducem alţii noi. Pentru scudetto, ai nevoie de un nucleu care înţelege fotbalul italian".

Potrivit Agerpres, Marotta a confirmat, de asemenea, că Liga Campionilor rămâne o obsesie personală.

"Am ajuns în patru finale (n.r. - două dintre acestea cu Juventus Torino - n. r.) şi, din păcate, le-am pierdut pe toate", a recunoscut el. "Rămâne un obiectiv pe care vreau să-l îndeplinesc. Anul viitor, vom încerca să reuşim mai mult în această competiţie",a adăugat Marotta.