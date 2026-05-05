În ultima perioadă, printre cele mai vehiculate nume de fotbaliști pe care Inter ar vrea să îi transfere în iarnă se numără Guglielmo Vicario, portarul lui Tottenham, Tarik Muharemovic, fundașul central de la Sassuolo, dar și Curtis Jones, mijlocașul lui Liverpool.

Curtis Jones, acord total cu Inter Milano!

Curtis Jones (25 de ani), mijlocaș care a jucat până acum exclusiv la Liverpool și a strâns peste 200 de meciuri în tricoul "cormoranilor", și-ar dori să facă pasul la Inter Milano în această vară.

Jurnalistul Fabrizio Romano susține că există un "acord total" între Inter și Curtis Jones, însă transferul său va depinde de Liverpool. Mijlocașul englez mai are un an de contract, astfel că rămâne de văzut dacă gruparea din Premier League va solicita o sumă pe care Inter să și-o permită.

Curtis Jones a fost dorit de Inter și în această iarnă, însă Liverpool i-a blocat transferul. Sub comanda lui Arne Slot, internaționalul englez a strâns 46 de meciuri în acest sezon, a marcat două goluri și a oferit trei assist-uri.