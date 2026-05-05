FOTO "Asta spune tot!" Povestea neștiută despre Cristi Chivu și revenirea în secret în România

Cristi Chivu a devenit campion în Italia cu Inter Milano și din postura de antrenor, iar săptămâna viitoare ar putea realiza eventul.

După un prim sezon extraordinar la Inter al lui Cristi Chivu pe plan intern, Gazzetta dello Sport a realizat un reportaj special la Reșița, locul în care s-a născut actualul campion din Serie A și unde a făcut primii pași în fotbal.

Gazzetta dello Sport, reportaj la Reșița după ce Cristi Chivu a devenit campion cu Inter

Reportajul ziarului italian, publicat în ediția tipărită de marți, se bazează pe legătura specială dintre Cristi Chivu și tatăl său, Mircea, care i-a fost inclusiv antrenor la CSM Reșița. 

Gazzetta scrie despre promisiunea pe care Cristi i-a făcut-o tatălui său în 1998, cu puțin timp înainte ca Mircea să fie răpus de cancer la doar 44 de ani: "Voi deveni fotbalist și voi avea grijă de familia noastră", a sunat promisiunea făcută de puștiul de 17 ani, care ulterior avea să devină căpitanul naționalei României, campion al Olandei și al Italiei, dar și câștigător de Champions league. 

Gazzetta dello Sport a stat de vorbă cu mai mulți oameni de fotbal din oraș pentru a încerca să cunoască mai bine rădăcinile actualului antrenor campion din Serie A.

Cristi Chivu și revenirile foarte discrete în România, la mormântul tatălui său

"Cristi a avut oferte de la multe cluburi: Ajax, Dinamo, Rapid, cluburi din Arabia Saudită. Le-a refuzat pe toate pentru că a țintit mereu doar Serie A", a povestit Cristi Bobar, președintele de la CSM Reșița.

Tot Bobar a povestit și "o anecdotă care spune tot", după cum scriu italienii: "Am auzit că, din în când, Cristi se furișează înapoi la Reșița, pune o floare pe mormântul tatălui său și apoi pleacă. Doar ei doi, în tăcere. Nimeni nu l-a văzut vreodată, dar noi toți credem asta".

Valentin Ciucur, team manager la CSM Reșița, l-a descris și el pe Cristi Chivu drept "o persoană foarte respectuoasă și extrem de timidă".

Cristi Chivu este al 16-lea antrenor din istoria lui Inter Milano care aduce titlul pe "Giuseppe Meazza"

Cristi Chivu este al 16-lea antrenor din istoria lui Inter Milano care aduce titlul pe Stadio "Giuseppe Meazza". Cel mai bine stau în acest clasament legendarii Helenio Herrera și Roberto Mancini, care au câte trei campionate câștigate fiecare, urmați de Jose Mourinho și Alfredo Foni (2). De asemenea, fostul căpitan al naționalei este abia al șaselea manager străin care cucerește trofeul Serie A cu clubul lombard.

Dintre ceilalți 15 manageri victorioși, singurul care are legătură cu România este austriacul Anton Cargnelli, care le-a antrenat pe Club Atletic Timișoara (1926-1927) și Politehnica Timișoara (1927). 

Celălalt antrenor român care i-a pregătit pe "nerazzurri", Mircea Lucescu, a fost sub contract între 30 noiembrie 1998 și 22 martie 1999, într-un sezon în care Inter a terminat pe locul la optulea în Serie A. 

Antrenorii care au câștigat titlul în Serie A cu Inter Milano:

  • Virgilio Fossati (Italia) - 1909-1910
  • Nino Resegotti, Francesco Mauro (Italia) - 1919-1920
  • Arpad Weisz (Ungaria) - 1929-1930
  • Armando Castellazzi (Italia) - 1937-1938
  • Tony Cargnelli (Austria) - 1939-1940
  • Alfredo Foni (Italia) - 1952-1953, 1953-1954
  • Helenio Herrera (Argentina) - 1962-1963, 1964-1965, 1965-1966
  • Heriberto Herrera (Paraguay) - 1970-1971
  • Eugenio Bersellini (Italia) - 1979-1980
  • Giovanni Trapattoni (Italia) - 1988-1989
  • Roberto Mancini (Italia) - 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 
  • Jose Mourinho (Portugalia) - 2008-2009, 2009-2010
  • Antonio Conte (Italia) - 2020-2021
  • Simone Inzaghi (Italia) - 2023-2024
  • Cristian Chivu (România) - 2025-2026 
