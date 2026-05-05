După un prim sezon extraordinar la Inter al lui Cristi Chivu pe plan intern, Gazzetta dello Sport a realizat un reportaj special la Reșița, locul în care s-a născut actualul campion din Serie A și unde a făcut primii pași în fotbal.

Reportajul ziarului italian, publicat în ediția tipărită de marți, se bazează pe legătura specială dintre Cristi Chivu și tatăl său, Mircea, care i-a fost inclusiv antrenor la CSM Reșița.

Gazzetta scrie despre promisiunea pe care Cristi i-a făcut-o tatălui său în 1998, cu puțin timp înainte ca Mircea să fie răpus de cancer la doar 44 de ani: "Voi deveni fotbalist și voi avea grijă de familia noastră", a sunat promisiunea făcută de puștiul de 17 ani, care ulterior avea să devină căpitanul naționalei României, campion al Olandei și al Italiei, dar și câștigător de Champions league.

Gazzetta dello Sport a stat de vorbă cu mai mulți oameni de fotbal din oraș pentru a încerca să cunoască mai bine rădăcinile actualului antrenor campion din Serie A.

Cristi Chivu și revenirile foarte discrete în România, la mormântul tatălui său

"Cristi a avut oferte de la multe cluburi: Ajax, Dinamo, Rapid, cluburi din Arabia Saudită. Le-a refuzat pe toate pentru că a țintit mereu doar Serie A", a povestit Cristi Bobar, președintele de la CSM Reșița.

Tot Bobar a povestit și "o anecdotă care spune tot", după cum scriu italienii: "Am auzit că, din în când, Cristi se furișează înapoi la Reșița, pune o floare pe mormântul tatălui său și apoi pleacă. Doar ei doi, în tăcere. Nimeni nu l-a văzut vreodată, dar noi toți credem asta".

Valentin Ciucur, team manager la CSM Reșița, l-a descris și el pe Cristi Chivu drept "o persoană foarte respectuoasă și extrem de timidă".