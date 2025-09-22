Vicecampioana Italiei a câștigat prin golurile lui Federico Dimarco și autogolul lui Tarik Muharemovic, în timp ce Walid Cheddira a redus din diferență pentru oaspeți. A fost primul succes după două eșecuri la rând în campionat.

Marotta, mesaj clar pentru Chivu: „Sunt mândru!”

Președintele Beppe Marotta a avut doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu după meci. Omul de afaceri a scos în evidență legătura puternică dintre antrenor și clubul nerazzurro.

Oficialul lui Inter a lăudat nu doar victoria, ci și curajul lui Chivu de a promova tineri din academie, precum Pio Esposito, titular contra lui Sassuolo, și Sucic, care a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

„Suntem foarte fericiți că am lansat două expresii ale sectorului nostru juvenil. Chivu a petrecut șase ani la tineretul lui Inter, câștigând două titluri naționale cu Primavera. Pe de altă parte, am promovat și un tânăr crescut în academie. Este ceva care ne onorează. Se spune mereu că marile cluburi nu au curaj să mizeze pe tineri, dar cred că lucrurile se schimbă și chiar echipele mari adoptă această politică”, a declarat Marotta la Radio Anch’io Sport.

Inter, la patru puncte de lider

După patru etape, Inter Milano are șase puncte și ocupă locul 10 în Serie A, la patru lungimi de liderul Juventus. Pentru echipa lui Chivu urmează un duel dificil pe terenul lui Cagliari, sâmbătă, de la ora 21:45.

