Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, va înfrunta Lazio în finala Cupei Italiei, miercuri, 13 mai, în direct pe VOYO. Antrenorul român are șansa de a realiza eventul.

Inter și Lazio se vor înfrunta de două ori în interval de patru zile, în ambele ocazii pe Stadio Olimpico din Roma: mai întâi sâmbătă, 9 mai, de la ora 19:00, în Serie A, iar ulterior miercuri, de la 22:00, în finala Coppa Italia.

Maurizio Sarri, extrem de furios cu câteva zile înaintea meciurilor cu Inter

Chiar înaintea celor două meciuri cu Inter, Maurizio Sarri a lansat un atac foarte dur la adresa Lega Serie A, care a decis să programeze derby-ul AS Roma - Lazio duminică, 17 mai, de la ora locală 12:30. Antrenorul biancocelestilor consideră că este vorba de o lipsă de respect ca un derby istoric să se dispute la o astfel de oră.

În cazul în care Lega Serie A nu va modifica ora de start a jocului, Maurizio Sarri amenință că va boicota conferințele de presă. De asemenea, antrenorul lui Lazio le consideră favorizate pe Inter și AC Milan când vine vorba de programări.

"La începutul sezonului, am jucat derby-ul la 37 de grade Celsius. Acum, ne pun să jucăm în mai, la miezul zilei. Este o insultă la adresa orașului Roma, o insultă la adresa acestor două mari cluburi și fanilor acestora. Cineva trebuie să plătească pentru asta!

Sper că nu ne vor pune să jucăm la ora asta. Cineva ar trebui să demisioneze din funcție doar pentru că a propus asta. Vă spun de pe acum: dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta la interviurile cu presa. Întrebați Lega Serie A de ce Inter și Milan nu sunt programate la astfel de ore", a spus Maurizio Sarri, citat de Goal.

  • Meciul tur dintre Lazio și AS Roma (0-1) s-a jucat pe 21 septembrie, tot de ora locală 12:30.
  • Cu trei runde înainte de final, Lazio ocupă locul 8 în Serie A, cu 51 de puncte. AS Roma e pe 5, cu 64 de puncte, și speră să prindă locul 4 care duce în Champions League.

Cristi Chivu se întoarce unde a câștigat trei trofee

În finala Coppa Italia, care va fi transmisă LIVE pe VOYO, Chivu se va duela cu Lazio, echipa pregătită de Maurizio Sarri, care a trecut dramatic de Atalanta la loviturile de departajare. Meciul se va disputa, practic, pe stadionul pe care ”biancocelestii” dispută jocurile de ”acasă”.

Stadionul din Roma are o încărcătură aparte și pentru Cristi Chivu, care a câștigat de trei ori Coppa Italia, cu AS Roma și Inter Milano, toate pe ”Olimpico”, acolo unde se dispută în fiecare an finala competiției.

De asemenea, finala cu Lazio are și o altă miză: Inter poate deveni a doua cea mai titrată echipă din istoria competiției dacă se va impune în finala cu Lazio.

În prezent, ”nerazzurri”, au nouă trofee și sunt la egalitate cu AS Roma. Cele mai multe sunt în vitrina celor de la Juventus, 15.

  • Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri sunt tehnicienii care au realizat „dubla” în Italia până acum, scrie Gazzetta dello Sport, iar Cristi Chivu li se poate alătura.
