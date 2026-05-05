Scandal de proporții, chiar înaintea finalei lui Chivu: "Dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta"

Inter și Lazio se vor înfrunta de două ori în interval de patru zile, în ambele ocazii pe Stadio Olimpico din Roma: mai întâi sâmbătă, 9 mai, de la ora 19:00, în Serie A, iar ulterior miercuri, de la 22:00, în finala Coppa Italia.

Maurizio Sarri, extrem de furios cu câteva zile înaintea meciurilor cu Inter

Chiar înaintea celor două meciuri cu Inter, Maurizio Sarri a lansat un atac foarte dur la adresa Lega Serie A, care a decis să programeze derby-ul AS Roma - Lazio duminică, 17 mai, de la ora locală 12:30. Antrenorul biancocelestilor consideră că este vorba de o lipsă de respect ca un derby istoric să se dispute la o astfel de oră.

În cazul în care Lega Serie A nu va modifica ora de start a jocului, Maurizio Sarri amenință că va boicota conferințele de presă. De asemenea, antrenorul lui Lazio le consideră favorizate pe Inter și AC Milan când vine vorba de programări.

"La începutul sezonului, am jucat derby-ul la 37 de grade Celsius. Acum, ne pun să jucăm în mai, la miezul zilei. Este o insultă la adresa orașului Roma, o insultă la adresa acestor două mari cluburi și fanilor acestora. Cineva trebuie să plătească pentru asta!

Sper că nu ne vor pune să jucăm la ora asta. Cineva ar trebui să demisioneze din funcție doar pentru că a propus asta. Vă spun de pe acum: dacă se întâmplă asta, nu mă voi prezenta la interviurile cu presa. Întrebați Lega Serie A de ce Inter și Milan nu sunt programate la astfel de ore", a spus Maurizio Sarri, citat de Goal.