CALIFICAREEE! Dinamo o elimina pe Sporting si va juca in optimile Ligii Campionilor impotriva lui PSG

Romanii au reusit o calficare extraordinara.

"Dulaii" au invins-o pe Sporting Lisabona cu scorul de 26-24, dupa ce in tur castigasera cu 26-25 pe terenul portughezilor. Romanii au reusit o calificare istorica in optimile Ligii Campionilor.



Dinamo si-a luat astfel revansa impotriva lui Sporting, dupa ce in sezonul trecut a fost eliminata de portughezi, in aceeasi faza a competitiei.



Dianmo o va intalni pe Paris-Saint Germain, cea mai bogata echipa a lumii la handbal, cu un buget de aproximativ 17 milioane de euro.