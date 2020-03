"Va rog, ajutati acest club, ajutati tara astra!" Eroul dinamovistilor in meciul cu Sporting transmite un mesaj DISPERAT catre FRH! Ce a spus dupa calificrea ISTORICA in optimilie Ligii Campionilor

Jucatorii lui Dinamo fac un apel disperat catre cei de la FRH.

Dinamo a invins-o pe Sportig Lisabona, scor 26-24 si s-a calificat in optimile Ligii Campionilor la handbal, dupa ce in tur au castigat cu 26-25. In urmatorul act, dinamovistii ii vor intalni pe cei de la PSG. Portarul "cainilor" Saeid Heidarirad, eroul dinamovistilor in aceasta seara, face un apel disperat catre cei din conducerea FRH, care pregatesc o regula care i-a scos din minti pe alb-rosii. Doar 3 jucatori extracomunitari vor putea folosi echipele din Romania din sezonul viitor, iar Dinamo are in acest moment 8 in lot.

"Trebuie sa ne ajutati. Dinamo ar fi mult mai slaba sezonul viitor, daca se va da aceasta regula. Dar ii rog pe cei de la Federatie sa schimbe acest criteriu, sper sa o faca. Daca nu, vrea sa plec de la Dinamo. Dau totul pentur club, fac efortul sa-l ajut, vreau sa joc aici. Va rog, ajutati echipa asta, e din tara voastra. Trebuie sa fie ajutata, sustinuta. Va rog, va rog, va rog, ajutati tara asta, ajutati Dinamo! Dinamo e acum in Europa, e faimoasa, trebuie sa fie in top in continuare", a spus Saeid Heidarirad la finalul partidei.