Caz INECREDIBIL in fotbalul mondial! Sporting a cumparat cu 10 milioane un antrenor FARA LICENTA, scos de Ianis din Europa! Are doar 3 luni in prima liga

Sporting Lisabona a anuntat oficial numirea in postul de antrenor a fostului international portughez Ruben Amorim (35 de ani).

Sporting i-a achitat clauza de reziliere a contractului cu Sporting Braga, in valoare de 10 milioane euro.

Ruben Amorim devine astfel, la 35 de ani, cel mai scump antrenor din fotbalul portughez, in ciuda faptului ca are o experienta limitata. Amorim a pregatit-o anterior doar pe Braga, care l-a promovat in luna ianuarie de la formatia de rezerve la prima echipa.

Amorim il inlocuieste la conducerea lui Sporting Lisabona pe Jorge Silas, care a demisionat dupa infrangerea "leilor" pe terenul lui Famalicao (1-3), in etapa a 23-a a campionatului portughez.

Sporting Lisabona a angajat, astfel, al saselea antrenor din ultimul an si jumatate, dupa alegerea presedintelui Federico Varandas. Echipa din capitala ocupa locul al patrulea in campionat la 4 puncte in spatele lui Sporting Braga (locul 3) si la 20 de de liderul FC Porto.

Cu Amorim pe banca, Braga a fost eliminata de Glasgow Rangers din saisprezecimile Europa League. Pentru ca nu detine licenta UEFA PRO, Amorim se afla intr-o situatie similara cu a lui Radoi din vremea in care antrena la FCSB. Portughezul n-a avut voie sa se ridice de pe banca pentru a da indicatii in meciurile echipei sale.

