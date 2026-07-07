Lovitura primită de Dan Șucu: Lorenzo Insigne!

Sampdoria, formație care încearcă să revină în Serie A după un sezon modest în liga secundă, este foarte aproape să îl transfere pe Lorenzo Insigne.

Presa din Italia anunță că fostul căpitan al lui Napoli este așteptat la Genova pentru vizita medicală, după care va semna contractul cu Sampdoria.

Înțelegerea va fi valabilă un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, dacă atacantul va bifa cel puțin 50% din meciurile echipei.

Lorenzo Insigne semnează cu rivala lui Genoa

Sampdoria a încheiat sezonul trecut din Serie B pe locul 14, cu 44 de puncte obținute în 38 de etape, după 11 victorii, 11 remize și 16 înfrângeri.