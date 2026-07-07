Lovitura primită de Dan Șucu: Lorenzo Insigne!

Lovitura primită de Dan Șucu: Lorenzo Insigne! Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu poate primi o lovitură importantă de imagine din partea marii rivale a celor de la Genoa. 

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Sampdoria, formație care încearcă să revină în Serie A după un sezon modest în liga secundă, este foarte aproape să îl transfere pe Lorenzo Insigne.

Presa din Italia anunță că fostul căpitan al lui Napoli este așteptat la Genova pentru vizita medicală, după care va semna contractul cu Sampdoria. 

Înțelegerea va fi valabilă un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, dacă atacantul va bifa cel puțin 50% din meciurile echipei.

Lorenzo Insigne semnează cu rivala lui Genoa

Sampdoria a încheiat sezonul trecut din Serie B pe locul 14, cu 44 de puncte obținute în 38 de etape, după 11 victorii, 11 remize și 16 înfrângeri.

Potrivit Calciomercato, Sampdoria i-a propus lui Insigne un contract în valoare de 500.000 de euro pe sezon, la care se adaugă bonusuri de performanță. 

Italianul este liber de contract după despărțirea de Pescara. Veteranul de 35 de ani a evoluat în a doua parte a sezonului trecut pentru formația din Serie B, unde a înscris cinci goluri și a oferit trei pase decisive în 13 apariții.

Insigne are un CV de pus în ramă

Lorenzo Insigne nu este un jucător oarecare. Winger-ul a disputat 337 de meciuri în Serie A, a marcat 96 de goluri și a oferit 74 de pase decisive și în tricoul lui Napoli a cucerit două Cupe și o Supercupă a Italiei.

În total, italianul a adunat 649 de meciuri la nivel de club, a înscris 210 goluri și a oferit 132 de assist-uri. De-a lungul carierei a evoluat pentru Napoli, Foggia, Cavese, Pescara, Toronto și, cel mai recent, din nou pentru Pescara.

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