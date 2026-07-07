Ioan Varga vrea să le dea o lovitură dură rivalelor FCSB și Dinamo. Ardelenii negociază cu un club din Serie A

Patronul formației din Gruia intenționează să întărească lotul ardelenilor cu doi dintre cei mai de promițători jucători români ai momentului. Cei doi mijlocași de 19 ani evoluează în prezent pentru formația secundă și la nivel de juniori în cadrul academiei clubului italian Hellas Verona. Ambii au prezențe la loturile naționale de tineret, fiind considerați soluții pe termen lung pentru echipa clujeană.

Ioan Vermeșan a atras deja atenția în Peninsulă, reușind să bifeze debutul la echipa de seniori în Serie A. Evoluțiile sale constante l-au propulsat în vizorul selecționerilor naționalei și nu au rămas neobservate nici în Italia, presa locală notând că jucătorul se află pe lista scurtă a celor de la Atalanta. Acest detaliu ar putea complica negocierile pentru ardeleni.

Atât Vermeșan, cât și Szimionaș au părăsit fotbalul românesc în urmă cu trei ani. Ei s-au format la Ripensia Timișoara, de unde au făcut pasul direct către academia grupării din Verona, acolo unde și-au continuat dezvoltarea.

Potrivit Primasport, conducerea celor de la CFR Cluj speră să profite de situația economică dificilă cu care se confruntă Hellas Verona. Oficialii clujeni încearcă să îi convingă pe tinerii fotbaliști să se întoarcă în Superliga, oferindu-le șansa de a deveni piese de bază în primul „11”.