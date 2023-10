Lorenzo Insigne vrea să plece de la Toronto și știe deja unde vrea să joace

Ultima în Conferința de Est din MLS, Toronto a pierdut de mult orice șansă pentru a prinde play-off-ul campionatului, astfel că va disputa ultimele două meciuri din sezonul regulat și va urma o pauză lungă.

În perioada de transferuri din ianuarie, Insigne ar vrea să plece din MLS și să se întoarcă în Serie A.

Impresarul său lucrează pentru a-i găsi o soluție fostului atacant de la Napoli, dar nu este foarte ușor, având în vedere salariul său de 7,5 milioane de euro pe sezon, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

