Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!

Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liber de contract din vară, Lorenzo Insigne (34 de ani), fostul star de la Napoli, este aproape de revenirea în fotbalul italian.

TAGS:
lorenzo insignePescaraNapoliToronto
Din articol

Insigne a evoluat în perioada 2022-2025 la Toronto, în Major League Soccer (MLS), iar acum se poate întoarce în fotbalul din Italia. Numele său a fost asociat cu un transfer la Lazio, mai ales că acolo este antrenor Maurizio Sarri, antrenor cu care Lorenzo ”Il Magnifico” a colaborat în perioada petrecută la Napoli.

Fostul internațional italian va semna, însă, în Serie B, cu ultima clasată Pescara, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Cele două părți s-au înțeles deja, iar Insigne va semna un contrat valabil până în vară, cu opțiune de preungire pentru încă un sezon.

Lorenzo Insigne semnează cu Pescara

Cel mai probabil, contractul dintre cele două părți se va întinde și pe următorul sezon în cazul în care Pescara se va salva de la retrogradare.

Misiunea pare, la prima vedere, destul de dificilă pentru ultima clasată din Serie B. Pescara are doar 14 puncte și două victorii după 21 de etape și este la șase puncte distanță de locurile care asigură participarea la barajul pentru menținerea în liga secundă.

Sampdoria și Bari, alte două echipe de tradiție din fotbalul italian, sunt de asemenea implicate în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Pentru Insigne, aceasta este o revenire la Pescara, acolo unde a mai fost trimis de Napoli sub formă de împrumut în sezonul 2011-2012. Atunci a avut cifre excelente (18 goluri și 13 assist-uri în 37 de partide) și a pus umărul la promovarea echipei în Serie A de pe primul loc.

De altfel, acel sezon a fost și singurul din cariera lui Insigne în Serie B.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
ULTIMELE STIRI
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Comunicatul emis de PAOK după accidentul din România: ”Vom face tot ce este posibil!”
Comunicatul emis de PAOK după accidentul din România: ”Vom face tot ce este posibil!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Stupoare în vestiarul lui FCSB după decizia anunțată azi de Gigi Becali: "A rămas marcat de moment"

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"



Recomandarile redactiei
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Reacția lui Răzvan Lucescu după accidentul din România în care au murit șapte fani PAOK
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
Lyon, adversara PAOK în Europa League, anunță un moment special în memoria fanilor greci decedaţi în Timiş
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
OUT! Inter renunță la un fotbalist și îl trimite la o rivală: „Done deal!”
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”
Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Premierul Greciei a reacționat după accidentul teribil din România! Șapte fani ai clubului PAOK și-ai pierdut viața
Alte subiecte de interes
Lorenzo Insigne vrea să plece de la Toronto și știe deja unde vrea să joace
Lorenzo Insigne vrea să plece de la Toronto și știe deja unde vrea să joace
Exod la naționala Italiei! Trei staruri iau în calcul să se retragă după ratarea Mondialului
Exod la naționala Italiei! Trei staruri iau în calcul să se retragă după ratarea Mondialului
Presa italiană a dezvăluit viitoarea destinație a lui Cristi Chivu
Presa italiană a dezvăluit viitoarea destinație a lui Cristi Chivu
Cine este atacantul român care impresionează la Viareggio Cup: 4 goluri în 4 meciuri pentru Torino! ”Tatăl l-a recunoscut la 8 ani, de la el a moștenit talentul”
Cine este atacantul român care impresionează la Viareggio Cup: 4 goluri în 4 meciuri pentru Torino! ”Tatăl l-a recunoscut la 8 ani, de la el a moștenit talentul”
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!