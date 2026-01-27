Lorenzo Insigne și-a găsit echipă și semnează!

Insigne a evoluat în perioada 2022-2025 la Toronto, în Major League Soccer (MLS), iar acum se poate întoarce în fotbalul din Italia. Numele său a fost asociat cu un transfer la Lazio, mai ales că acolo este antrenor Maurizio Sarri, antrenor cu care Lorenzo ”Il Magnifico” a colaborat în perioada petrecută la Napoli.



Fostul internațional italian va semna, însă, în Serie B, cu ultima clasată Pescara, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Cele două părți s-au înțeles deja, iar Insigne va semna un contrat valabil până în vară, cu opțiune de preungire pentru încă un sezon.



Lorenzo Insigne semnează cu Pescara



Cel mai probabil, contractul dintre cele două părți se va întinde și pe următorul sezon în cazul în care Pescara se va salva de la retrogradare.



Misiunea pare, la prima vedere, destul de dificilă pentru ultima clasată din Serie B. Pescara are doar 14 puncte și două victorii după 21 de etape și este la șase puncte distanță de locurile care asigură participarea la barajul pentru menținerea în liga secundă.

