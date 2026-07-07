VIDEO Dimitrov, învins dramatic la Wimbledon de un jucător cu o avere de 274 de milioane de euro

Dimitrov, învins dramatic la Wimbledon de un jucător cu o avere de 274 de milioane de euro Tenis
Marcu Czentye
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Grigor Dimitrov a părăsit ediția 2026 a turneului de la Wimbledon după faza optimilor de finală.

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Wimbledon 2026Grigor DimitrovArthur FeryTenis ATP
Din articol

Grigor Dimitrov (35 de ani, 146 ATP) nu a reușit să își ia o revanșă completă după ghinionul teribil suferit în ediția 2025 a turneului de la Wimbledon.

În optimile întrecerii de anul trecut, bulgarul Dimitrov l-a condus pe Jannik Sinner cu 2-0 la seturi, moment în care a suferit o accidentare la pectoral și a fost nevoit să abandoneze.

Dimitrov, învins în patru ore de joc de numărul 114 ATP

Un an mai târziu, în aceeași fază a competiției, Dimitrov a reușit să ducă partida cu Arthur Fery (23 de ani), din Marea Britanie, la bun sfârșit, însă deznodământul a lăsat de dorit. Dimitrov a irosit avantajul de a fi condus cu 2-1 la seturi.

Arthur Fery a stabilit performanța carierei, în turneele de mare șlem, impunându-se în fața lui Grigor Dimitrov după 4 ore fără 2 minute de joc, scor 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 (10-7).

Arthur Fery, pe culmile performanței, în carieră

Fără experiență în a doua săptămână a unui turneu de mare șlem, Arthur Fery s-a descurcat surprinzător de bine, în meciul jucat pe Terenul 1 și se menține principalul favorit al publicului-gazdă.

În sferturile de finală, Arthur Fery îl va întâlni pe finalistul de la Roland Garros, italianul Flavio Cobolli (10 ATP), care l-a eliminat pe australianul Alex De Minaur (6 ATP), scor 7-5, 7-6, 6-3.

Fery, moștenitorul unei averi de circa 274 de milioane de euro

Chiar dacă și-a asigurat deja un cec în valoare de €556,335, Arthur Fery nu are banii ca principală motivație, în ediția actuală a turneului de la Wimbledon.

Totuși, Fery va încasa, prin turneul de la Wimbledon 2026, aproape dublul sumei încasate din tenis până în prezent, circa €286,000.

Arthur Fery va moșteni o avere de peste 270 de milioane de euro. Tatăl său, Loic Fery, a deținut clubul de Ligue 1, Lorient, până în luna ianuarie, profitând și de o relație de prietenie p care a dezvoltat-o cu Arsene Wenger.

Loic Fery a fost tentat să investească și în clubul Leeds United, dar rămâne președinte al Black Knight Football Club, un grup de investitori interesați să dețină cluburi de fotbal.

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