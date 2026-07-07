Grigor Dimitrov (35 de ani, 146 ATP) nu a reușit să își ia o revanșă completă după ghinionul teribil suferit în ediția 2025 a turneului de la Wimbledon.

În optimile întrecerii de anul trecut, bulgarul Dimitrov l-a condus pe Jannik Sinner cu 2-0 la seturi, moment în care a suferit o accidentare la pectoral și a fost nevoit să abandoneze.

Dimitrov, învins în patru ore de joc de numărul 114 ATP

Un an mai târziu, în aceeași fază a competiției, Dimitrov a reușit să ducă partida cu Arthur Fery (23 de ani), din Marea Britanie, la bun sfârșit, însă deznodământul a lăsat de dorit. Dimitrov a irosit avantajul de a fi condus cu 2-1 la seturi.

Arthur Fery a stabilit performanța carierei, în turneele de mare șlem, impunându-se în fața lui Grigor Dimitrov după 4 ore fără 2 minute de joc, scor 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 (10-7).

