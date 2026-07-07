Spania a stabilit un record al Cupei Mondiale de fotbal cu al şaselea meci consecutiv fără gol primit, iar portarul Unai Simon şi-a prelungit recordul de cea mai lungă perioadă fără gol primit în cadrul turneului final la 609 de minute după victoria cu 1-0 de luni în faţa Portugaliei, în optimile de finală, relatează Associated Press.

Recordul naționalei Spaniei

Spania a depăşit Italia (pentru performanţele de la Cupa Mondială din 1990) şi Elveţia (la Cupele Mondiale din 2006-2010) privind cele mai multe meciuri consecutive la Cupa Mondială fără gol primit.

Ascensiunea Spaniei a început cu meciul încheiat la egalitate 0-0 în optimile de la Cupa Mondială din 2022, atunci când Marocul s-a calificat mai departe după loviturile la unsprezece metri.

A fost apoi meciul terminat la egalitate 0-0 împotriva naţionalei Capului Verde, urmat de patru meciuri până la accederea în faza sferturilor de finală încheiate cu victorie, fără ca naţionala Spaniei să primească vreun gol.

Recordul lui Unai Simon, portarul titular al ibericilor

Unai Simon a depăşit recordul precedent de 517 minute consecutive fără gol de la meciul cu Austria, încheiat cu 3-0.

Faimosul portar italian Walter Zenga a stabilit un standard în 1990 cu cinci meciuri consecutive fără gol încasat la turneul Cupei Mondiale.

Perioada înfloritoare a lui Simon a început în 2022 după ce a încasat gol în minutul 51 de la Ao Tanaka în ultimul meci din grupă, pierdut în faţa Japoniei cu 1-2.

El a ajuns la partida cu Portugalia după ce a reuşit doar patru parade la această Cupă Mondială, naţionala Austriei neavând niciun şut pe poartă, iar în meciul de luni de pe arena echipei locale Dallas Cowboys, Simon a avut două intervenţii în prima repriză împotriva naţionalei portugheze, ambele la şuturile trase de Cristiano Ronaldo.

Simon nu a mai încasat un gol în meciurile internaţionale de la egalul 2-2 cu Turcia în meciul din preliminariile Cupei Mondiale din luna noiembrie a anului trecut.

''Acest record este şi meritul tuturor coechipierilor'', a spus antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente, citat de Agerpres.

''Solidaritatea lor, generozitatea lor, efortul lor, sacrificiul lor. Fiecare a alergat pentru celălalt'', a mai adăugat acesta.