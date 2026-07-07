OFICIAL A câștigat trei titluri în Superliga și pleacă de la Farul: „Mult succes în carieră!”

A câștigat trei titluri în Superliga și pleacă de la Farul: „Mult succes în carieră!” Superliga
SPORT.RO
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Farul Constanța s-a despărțit de un pilon important al echipei.

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Claudia ChiperFarul Constanta
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Dacă echipa masculină și-a păstrat locul în Superliga abia după barajul câștigat împotriva Chindiei Târgoviște, la feminin situația a fost complet diferită. 

Constănțencele au dominat autoritar campionatul și au cucerit un nou titlu, însă au început deja și despărțirile din această vară.

Prima plecare importantă este cea a Claudiei Chiper, internațională din Republica Moldova, care a rămas liberă de contract după expirarea înțelegerii cu Farul și își caută acum o nouă echipă.

Claudia Chiper pleacă de la Farul

Clubul de la malul mării a confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Contractul dintre clubul nostru și Claudia Chiper a ajuns la final. Îi urăm internaționalei din Republica Moldova mult succes în carieră!”, au transmis reprezentanții Farului.

  • Ea Este Claudia Chiper Fotbalista Numarul 1 Din Republica Moldova Are Cele Mai Multe Meciuri Si Goluri 15
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Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
Ea este Claudia Chiper, fotbalista numărul 1 din Republica Moldova! Are cele mai multe meciuri și goluri la naționala de peste Prut
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În cei trei ani petrecuți la club, Claudia Chiper a cucerit trei titluri consecutive în Superliga Feminină și o Cupă a României.

În sezonul recent încheiat, echipa constănțeană a terminat play-off-ul pe primul loc, cu 62 de puncte, la o diferență de 17 puncte față de ocupanta locului secund, Csikszereda Miercurea Ciuc. Campioana a încheiat sezonul cu opt victorii, trei remize și o singură înfrângere în play-off, având și cel mai bun atac, cu 30 de goluri marcate.

În vârstă de 31 de ani, Claudia Chiper a adunat 55 de selecții și șase goluri pentru echipa națională, unde a debutat în aprilie 2015, într-o victorie cu 2-0 împotriva Lituaniei, în preliminariile Campionatului European.

De-a lungul carierei, moldoveanca originară din satul Delacău, raionul Anenii Noi, a evoluat pentru Roma Puhăceni, Noroc Nimoreni, ACS Heniu Prundu Bârgăului, Famagusta Ayia Napa, Pyrgos Limassol, Omonia Nicosia, Nea Salamina, FK Smedjebacken, Apulia Trani și Carmen București, înainte de a îmbrăca tricoul Farului.

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