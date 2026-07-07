Dacă echipa masculină și-a păstrat locul în Superliga abia după barajul câștigat împotriva Chindiei Târgoviște, la feminin situația a fost complet diferită.
Constănțencele au dominat autoritar campionatul și au cucerit un nou titlu, însă au început deja și despărțirile din această vară.
Prima plecare importantă este cea a Claudiei Chiper, internațională din Republica Moldova, care a rămas liberă de contract după expirarea înțelegerii cu Farul și își caută acum o nouă echipă.
Claudia Chiper pleacă de la Farul
Clubul de la malul mării a confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
„Contractul dintre clubul nostru și Claudia Chiper a ajuns la final. Îi urăm internaționalei din Republica Moldova mult succes în carieră!”, au transmis reprezentanții Farului.
În cei trei ani petrecuți la club, Claudia Chiper a cucerit trei titluri consecutive în Superliga Feminină și o Cupă a României.
În sezonul recent încheiat, echipa constănțeană a terminat play-off-ul pe primul loc, cu 62 de puncte, la o diferență de 17 puncte față de ocupanta locului secund, Csikszereda Miercurea Ciuc. Campioana a încheiat sezonul cu opt victorii, trei remize și o singură înfrângere în play-off, având și cel mai bun atac, cu 30 de goluri marcate.
În vârstă de 31 de ani, Claudia Chiper a adunat 55 de selecții și șase goluri pentru echipa națională, unde a debutat în aprilie 2015, într-o victorie cu 2-0 împotriva Lituaniei, în preliminariile Campionatului European.
De-a lungul carierei, moldoveanca originară din satul Delacău, raionul Anenii Noi, a evoluat pentru Roma Puhăceni, Noroc Nimoreni, ACS Heniu Prundu Bârgăului, Famagusta Ayia Napa, Pyrgos Limassol, Omonia Nicosia, Nea Salamina, FK Smedjebacken, Apulia Trani și Carmen București, înainte de a îmbrăca tricoul Farului.