Dacă echipa masculină și-a păstrat locul în Superliga abia după barajul câștigat împotriva Chindiei Târgoviște, la feminin situația a fost complet diferită.

Constănțencele au dominat autoritar campionatul și au cucerit un nou titlu, însă au început deja și despărțirile din această vară.

Prima plecare importantă este cea a Claudiei Chiper, internațională din Republica Moldova, care a rămas liberă de contract după expirarea înțelegerii cu Farul și își caută acum o nouă echipă.

Claudia Chiper pleacă de la Farul

Clubul de la malul mării a confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Contractul dintre clubul nostru și Claudia Chiper a ajuns la final. Îi urăm internaționalei din Republica Moldova mult succes în carieră!”, au transmis reprezentanții Farului.