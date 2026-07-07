Maroc va întâlni Franța, joi seară, în sferturile de finală, în timp ce Spania, calificată după victoria cu 1-0 împotriva Portugaliei, va juca vineri, de la ora 22:00, împotriva Belgiei. Dacă ambele echipe își vor câștiga meciurile, se vor întâlni în semifinale, pe 14 iulie, la Arlington.

Fouzi Lekjaa, ironie fină la adresa lui Lamine Yamal: „Nu știu niciun spaniol cu numele acesta!”

Lamine Yamal s-a născut în Spania, însă tatăl său este marocan. Fotbalistul a avut posibilitatea de a reprezenta ambele naționale, iar Federația Marocană a făcut mai multe demersuri pentru a-l convinge să aleagă selecționata africană.

Într-un interviu acordat publicației Onze Mondial, Fouzi Lekjaa a explicat că Federația Marocană a respectat decizia winger-ului de a refuza să îmbrace tricoul „Leilor din Atlas”.

„Am respectat alegerea lui Yamal și nu am contestat-o niciodată. Nu ne-am schimbat niciodată comportamentul față de el sau față de familia lui, care, din câte știu, își petrece în continuare vacanțele în nordul Marocului. Vor fi mereu bineveniți”, a declarat președintele Federației Marocane.

„Lamine Yamal. Eu nu cunosc niciun spaniol care să se numească Yamal”, a spus Fouzi Lekjaa.

„În privința alegerii jucătorilor, nu am pus niciodată în balanță frustrarea sau mândria. Este vorba despre fotbal. Faptul că un jucător alege o anumită națională nu schimbă legăturile pe care le are cu țara sa de origine”, a mai afirmat președintele Federației Marocane.