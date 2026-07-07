GALERIE FOTO Mai mult decât o accidentare: Anca Todoni, forțată să o ia de la zero în tenis. S-a prăbușit în clasament

Mai mult decât o accidentare: Anca Todoni, forțată să o ia de la zero în tenis. S-a prăbușit în clasament Tenis
Marcu Czentye
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Anca Todoni, obligată să o ia de la zero, încă o dată, în tenisul mondial.

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Anca TodoniTenis WTAaccidentareclasament WTA
Din articol

Fost număr 83 WTA, Anca Todoni (21 de ani) trăiește una dintre cele mai mari dificultăți ale carierei de jucătoare profesionistă de tenis: misiunea de a începe de la zero, de ori câte ori apare nevoia.

Accidentarea care a coborât-o pe Anca Todoni de pe locul 83 WTA până în afara top 600 mondial

Sorana Cîrstea a avut o accidentare gravă la umărul drept, care coborât-o în afara top 200 mondial, însă a reușit să revină, dezvoltând, treptat, încredere că poate depăși toate limitările fizice acumulate.

Un deceniu mai târziu, Anca Todoni - jucătoare originară din Timișoara - se regăsește într-o situație similară, dar, din punct de vedere ierarhic, circumstanțele apasă mai greu.

Cu locul 83 WTA ca vârf de carieră, până în prezent, Todoni se regăsește ieșită din top 500 mondial, în prezent.

Anca Todoni

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Anca Todoni, cădere de 516 locuri în clasamentul mondial

Fără meci oficial din septembrie 2025, Anca Todoni a suferit o intervenție chirurgicală pentru a-și trata problemele cronice apărute la nivelul umărului drept.

Cu un joc în care serviciul și forehandul au jucat rolurile principale, Anca Todoni și-a forțat umărul drept și a jucat mai multe partide în circuitul WTA fără să fie sută la sută aptă de joc.

Acest lucru i-a agravat accidentarea, iar, în curând, Anca Todoni riscă să ajungă la un an întreg fără meci oficial disputat.

În clasament, inactivitatea are consecințe grave; Anca Todoni a ajuns număr 570 WTA, iar clasamentul mondial actualizat o vede căzută până pe locul 599, fiind doar o chestiune de timp până când Todoni va ieși din top 600 mondial.

La ora actuală, Anca Todoni dispune de 79 puncte WTA, iar timpul trece nemilos. La revenirea în tenis, Anca Todoni va avea puține ocazii de a ocoli traseul dur pe care l-a trecut o dată și va mai avea nevoie să îl depășească din nou: parcursul turneelor ITF, de calibru mic, în care răbdarea și perseverența îi vor fi testate serios. Aspectul pozitiv de notat este că Anca Todoni a reușit deja să demonstreze eronat scepticismul celor care nu au crezut că poate ajunge jucătoare în top 100 WTA.

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