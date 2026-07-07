Fost număr 83 WTA, Anca Todoni (21 de ani) trăiește una dintre cele mai mari dificultăți ale carierei de jucătoare profesionistă de tenis: misiunea de a începe de la zero, de ori câte ori apare nevoia.

Accidentarea care a coborât-o pe Anca Todoni de pe locul 83 WTA până în afara top 600 mondial

Sorana Cîrstea a avut o accidentare gravă la umărul drept, care coborât-o în afara top 200 mondial, însă a reușit să revină, dezvoltând, treptat, încredere că poate depăși toate limitările fizice acumulate.

Un deceniu mai târziu, Anca Todoni - jucătoare originară din Timișoara - se regăsește într-o situație similară, dar, din punct de vedere ierarhic, circumstanțele apasă mai greu.

Cu locul 83 WTA ca vârf de carieră, până în prezent, Todoni se regăsește ieșită din top 500 mondial, în prezent.