"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

După meciul de pe Stadio Diego Armando Maradona, Giuseppe Marotta a lansat un atac dur la adresa arbitrajului, susținând că Napoli a primit prea ușor penalty-ul din prima repriză datorită căruia a deschis scorul. Expertul în arbitraj Luca Marelli, de la DAZN, a susținut și el că a fost o eroare de arbitraj a centralului Maurizio Mariani, dar și că penalty-ul ar fi trebuit anulat de VAR.

Cristi Chivu, iritat de intervenția lui Marotta după Napoli - Inter 3-1: "În Italia, suntem obișnuiți să ne plângem, dar ar trebui să ne oprim"

Antonio Conte a replicat și mai dur. Antrenorul lui Napoli l-a acuzat pe Marotta că încearcă doar să găsească o scuză pentru eșecul lui Inter, dar și că președintele lui Inter i-ar submina autoritatea lui Chivu prin astfel de intervenții. "Eu nu le-aș fi permis asta directorilor mei", a spus Conte.

Cristi Chivu a decis să nu se implice deloc în această dispută, la fel cum nu a intervenit nici în timpul meciului, la scandalul dintre Conte și Lautaro Martinez.

Mai mult, după meci, Chivu a părut chiar deranjat de intervenția lui Marotta, explicând că vrea să aducă la Inter o cu totul altă mentalitate, una care nu implică declarații de acest tip din partea președintelui.

"Clubul are dreptul să facă ceea ce consideră că este corect. Eu, în calitate de antrenor, sunt consecvent și, așa cum am spus mereu, nu vreau să mă plâng. Am demnitate și o abordare diferită a fotbalului față de alții.

Mie nu îmi pasă de reputație sau să demonstrez cât de bun sunt. Eu trebuie să le insuflu jucătorilor mei anumite valori, iar ei să se concentreze exclusiv la meci.

Încerc să schimb anumite lucruri, chiar dacă simt că mă lupt singur. În Italia, suntem obișnuiți să ne plângem, dar ar trebui să ne oprim din a mai face asta. Trebuie să evoluăm și să facem lucrurile corect. Nu trebuie să ne mai căutăm scuze sau alibiuri. Trebuie să ne concentrăm la meciul nostru, să avem mintea limpede și să nu ne mai irosim energia", a spus Chivu.

Presa din Italia, surprinsă de reacția lui Chivu

Reacția lui Chivu a fost comentată de presa din Italia. "La acest Chivu nu ne așteptam. Antrenorul lui Inter coboară tonul și nu caută scuze", a titrat Tuttomercatoweb.

"Pe scurt, Chivu a avut un punct de vedere puternic și clar, distanțându-se de cele exprimate de președintele lui Inter. Într-adevăr, din anumite puncte de vedere, discursul lui Chivu este mai asemănător cu al lui Conte, care a susținut că astfel de intervenții ale lui Marotta îi fac rău echipei", au mai scris italienii.