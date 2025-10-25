În minutul 61, la scorul de 2-1 pentru Napoli, a izbucnit un conflict la marginea terenului, când Inter se pregătea să execute o lovitură de la margine din dreptul băncii gazdelor.

Scandal și gesturi obscene între Conte și Lautaro, la Napoli - Inter!



Lautaro Martinez a venit imediat la marginea terenului și s-a dus direct la Antonio Conte. Nu este clar ce și-au spus cei doi, însă cert este că scandalul a escaladat. Fotbalistul argentinian a fost ținut cu greu de colegi, în timp ce staff-ul lui Napoli încerca să-l potolească pe Conte.



Oamenii din staff-ul lui Inter au intervenit și ei, însă cu excepția lui Cristi Chivu, care a preferat să stea departe de conflict.



"Să mă respecte!", a părut să îi spună Conte arbitrului, referindu-se la Lautaro Martinez. Argentinianul a recurs inclusiv la un gest obscen în direcția lui Conte, cel care i-a fost antrenor la Inter în perioada 2019-2021.

