Șeful "nerazzurrilor" a criticat în termeni duri arbitrajul, acuzând intervenția VAR la faza care a schimbat soarta meciului.



Deși a recunoscut meritul gazdelor, Marotta a punctat momentul penalty-ului drept decisiv. "Victoria lui Napoli a venit în principal din acest element. Evaluez ce s-a întâmplat pe teren. Arbitrul nu fluierase nimic la penalty și nimeni nu era mai bine plasat ca el. Acea dinamică nu cerea intervenția VAR, iar de acolo meciul a luat-o pe o pantă specială", a tunat oficialul Interului.



"Episodul a creat amărăciune și furie"



Discursul lui Marotta a atins punctul culminant când a invocat directivele șefului arbitrilor italieni, Gianluca Rocchi, cerând consecvență.



"Rocchi a spus de mai multe ori «basta rigorini» (n.r. - gata cu penalty-urile ușoare)! Cerem claritate o dată pentru totdeauna! Eu sunt pentru centralitatea arbitrului, dar dacă intervine un asistent, «centralul» nu se poate lăsa condiționat atât de ușor", a continuat Marotta, citat de TMW.



Conducătorul lui Inter a încheiat subliniind impactul deciziei: "Episodul a creat amărăciune și furie, condiționarea a existat. Apoi, sigur, Napoli ar fi putut câștiga oricum".

