Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A

Partida Napoli - Inter , din runda a opta din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook a Sport.ro .

În ultimul meci din Serie A, echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat cu 1-0 derby-ul cu AS Roma și are șapte victorii consecutive în toate competițiile.

De cealaltă parte, Inter este pe poziția secundă din campionat, la egalitate de puncte cu napoletanii și vin după ce a obținut un succes clar în Champions League: 4-0 cu Royale USG.

Napoli vine după înfrângerea drastică din Champions League, scor 2-6, cu PSV, dar și după insuccesul 0-1 din campionat cu Torino. Astfel că, trupa lui Conte nu este în cea mai bună formă înaintea derby-ului cu „nerazzurri” și se află pe locul trei în Serie A.

Italienii au observat că antrenorul român are probleme de sănătate



Cristi Chivu nu a părut să fie „în apele sale” la conferința de presă de vineri, de dinaintea meciului cu Napoli, iar jurnaliștii italieni au concluzionat că ar fi vorba despre un virus care l-a slăbit pe antrenorul român.

„Cristian Chivu a avut și zile mai bune. S-a târât la conferința de presă ca o cârpă.

Speranța, și nu numai a lui, este ca starea sa de rău să nu se extindă și la jucători înaintea unui joc care ar putea reprezenta punctul de cotitură al sezonului, Inter căutând a opta victorie consecutivă în toate competițiile”, au scris cei de la Tuttosport, conform site-ului fcinter1908.it.



Chivu: "Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă jucătorilor?"

După meciul de marți seară din Champions League, Cristi Chivu a decis să le ofere o zi liberă jucătorilor de la Inter. Românul a fost întrebat la conferința de presă de ce a luat o astfel de hotărârea înaintea unui derby atât de important.



"Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.



Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.



Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili", a mai spus Chivu.

