Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A

Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00! Chivu vs Conte și cel mai așteptat duel din Serie A Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Napoli - Inter va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

TAGS:
InterNapolicristi chivuAntonio ConteSerie A
Din articol

Partida Napoli - Inter, din runda a opta din Serie A, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook a Sport.ro.

Napoli - Inter, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 19:00

Napoli vine după înfrângerea drastică din Champions League, scor 2-6, cu PSV, dar și după insuccesul 0-1 din campionat cu Torino. Astfel că, trupa lui Conte nu este în cea mai bună formă înaintea derby-ului cu „nerazzurri” și se află pe locul trei în Serie A.

De cealaltă parte, Inter este pe poziția secundă din campionat, la egalitate de puncte cu napoletanii și vin după ce a obținut un succes clar în Champions League: 4-0 cu Royale USG.

În ultimul meci din Serie A, echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat cu 1-0 derby-ul cu AS Roma și are șapte victorii consecutive în toate competițiile.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci Napoli și Inter au remizat, scor 1-1.

Italienii au observat că antrenorul român are probleme de sănătate 

Cristi Chivu nu a părut să fie „în apele sale” la conferința de presă de vineri, de dinaintea meciului cu Napoli, iar jurnaliștii italieni au concluzionat că ar fi vorba despre un virus care l-a slăbit pe antrenorul român.

„Cristian Chivu a avut și zile mai bune. S-a târât la conferința de presă ca o cârpă.

Speranța, și nu numai a lui, este ca starea sa de rău să nu se extindă și la jucători înaintea unui joc care ar putea reprezenta punctul de cotitură al sezonului, Inter căutând a opta victorie consecutivă în toate competițiile”, au scris cei de la Tuttosport, conform site-ului fcinter1908.it.

Chivu: "Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă jucătorilor?"

După meciul de marți seară din Champions League, Cristi Chivu a decis să le ofere o zi liberă jucătorilor de la Inter. Românul a fost întrebat la conferința de presă de ce a luat o astfel de hotărârea înaintea unui derby atât de important.

"Trebuie să mă justific pentru că le-am dat o zi liberă? Mie așa mi se pare normal. Cel mai bun antrenament pentru o echipă este odihna. Venim după o perioadă în care cei mai mulți dintre jucători au stat 10 zile la echipele naționale și nu au fost deloc acasă.

Am jucat la Roma, apoi am fost în Belgia. Mi s-a părut corect să le ofer o pauză și să le dau șansa de a-și vedea familiile. Uneori e nevoie să te deconectezi și să nu te mai gândești permanent la aceleași lucruri.

Am încredere în profesionalismul băieților și în faptul că sunt niște fotbaliști responsabili", a mai spus Chivu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu &icirc;naintea marelui derby cu Napoli: &bdquo;S-a t&acirc;r&acirc;t ca o c&acirc;rpă&rdquo;
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu înaintea marelui derby cu Napoli: „S-a târât ca o cârpă”
Cristi Chivu &icirc;n Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom
Cristi Chivu în Napoli - Inter, de la 19:00. Echipele probabile + Cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom
Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu
Inter vrea să dea lovitura! Jucător de aproape 60.000.000 pentru Chivu
ULTIMELE STIRI
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
&rdquo;Anomalie!&rdquo; Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA &rdquo;a deposedat-o&rdquo; pe FCSB de Cupa Campionilor: &rdquo;Au luat de bună ce a trimis Talpan!&rdquo;
”Anomalie!” Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA ”a deposedat-o” pe FCSB de Cupa Campionilor: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!”
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu &icirc;naintea marelui derby cu Napoli: &bdquo;S-a t&acirc;r&acirc;t ca o c&acirc;rpă&rdquo;
Ce au spus italienii despre Cristi Chivu înaintea marelui derby cu Napoli: „S-a târât ca o cârpă”
Situație incredibilă &icirc;n Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o &icirc;ncălcare gravă de regulament
Situație incredibilă în Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o încălcare gravă de regulament
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: Așa ceva?! Oameni de doi lei

Gigi Becali a găsit alți vinovați, la o zi după FCSB - Bologna: "Așa ceva?! Oameni de doi lei"

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu

Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu



Recomandarile redactiei
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
&rdquo;Anomalie!&rdquo; Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA &rdquo;a deposedat-o&rdquo; pe FCSB de Cupa Campionilor: &rdquo;Au luat de bună ce a trimis Talpan!&rdquo;
”Anomalie!” Gigi Becali, reacție categorică după ce UEFA ”a deposedat-o” pe FCSB de Cupa Campionilor: ”Au luat de bună ce a trimis Talpan!”
Situație incredibilă &icirc;n Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o &icirc;ncălcare gravă de regulament
Situație incredibilă în Europa League! Fosta adversară a lui FCSB, anchetată pentru o încălcare gravă de regulament
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: &Icirc;mi place mult ce a creat la Craiova. Poate c&acirc;știga campionatul!
Sorin Paraschiv, entuziasmat de Mirel Rădoi: "Îmi place mult ce a creat la Craiova. Poate câștiga campionatul!"
Alte subiecte de interes
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Victor Osimhen a spus &rdquo;DA&rdquo; și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!