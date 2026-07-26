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Mijlocașul ofensiv Kevin De Bruyne (35 de ani) și-ar putea încheia aventura la Napoli după doar un an de zile.

Kevin De Bruyne, posibil final de aventură la Napoli

Starul belgian s-ar putea despărți de Napoli, la finalul perioadei de mercato din vară, potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira.

Perioada de transferuri în Italia se încheie pe 1 septembrie, la ora 21:00 în România (20:00 în Cizmă), și începe pe 29 iunie.

Motivul potențialei plecări

Kevin De Bruyne mai are contractul valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Mijlocașul ofensiv nu intră însă în planurile lui Massimiliano Allegri, noul antrenor al napolitanilor.

Angajamentul actual îi oferă lui Kevin De Bruyne un salariu anual de 6.500.000 de euro.