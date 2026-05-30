Kevin De Bruyne l-a făcut praf pe Antonio Conte: ”Mă bucur că a plecat!”

Kevin De Bruyne l-a făcut praf pe Antonio Conte: ”Mă bucur că a plecat!” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kevin De Bruyne, declarații incendiare în presa din Belgia. 

TAGS:
Antonio ConteKevin De BruyneNapoli
Din articol

Kevin De Bruyne a acordat un interviu incendiar în Het Nieuwblad în care a vorbit despre perioada petrecută la Napoli.

Kevin De Bruyne l-a făcut praf pe Antonio Conte

  • De bruyne conte 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mijlocașul a atins și dificultățile prin care a trecut sub comanda lui Antonio Conte și a recunoscut că se bucură de faptul că antrenorul a părăsit echipa la finalul acestui sezon.  Antonio Conte a părăsit-o pe Napoli după ce a încheiat sezonul pe locul doi, în spatele Interului lui Cristi Chivu, cu 76 de puncte. 

De Bruyne a fost nemulțumit de faptul că Antonio Conte nu l-a utilizat pe poziția sa preferată și a jucat un rol mai mult defensiv. 

Pentru mine a fost complicat, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Practic, nu am avut niciodată ocazia să joc pe postul meu preferat. Cu toate acestea, am dat întotdeauna totul pentru echipă.

Jucam foarte defensiv. Dacă încerci să câștigi fiecare meci cu 1-0 folosind un sistem 5-4-1, practici un anumit tip de fotbal. Chiar și statisticile noastre ofensive au de suferit. Sunt fericit că a plecat? Da, sunt. Nu era obligat să rămână.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de modul în care urma să jucăm, dar acestea nu s-au concretizat. Este păcat, pentru că fotbalul ar trebui să rămână o plăcere”, a spus De Bruyne.

În legătură cu viitorul său, De Bruyne a ridicat semne de întrebare. Chiar dacă mai are un an rămas în contractul cu Napoli, belgianul spune că lucrurile nu sunt bătute în cuie și că ar putea părăsi echipa în această vară.

Mai am un an de contract, dar vreau să discut despre viitorul meu. În trecut s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate”, a adăugat De Bruyne.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
ULTIMELE STIRI
PSG - Arsenal 1-1 și câștigătoarea Champions League este decisă la LOVITURILE DE DEPARTAJARE, ACUM pe Sport.ro!
PSG - Arsenal 1-1 și câștigătoarea Champions League este decisă la LOVITURILE DE DEPARTAJARE, ACUM pe Sport.ro!
Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”
Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”
Tricolorul convocat de Gheorghe Hagi, pe lista unui club cu pretenții din Serie A!
Tricolorul convocat de Gheorghe Hagi, pe lista unui club cu pretenții din Serie A!
Carlo Ancelotti a oferit ultimele detalii despre accidentarea lui Neymar
Carlo Ancelotti a oferit ultimele detalii despre accidentarea lui Neymar
Ca în filmele cu proști! S-au luat la bătaie între ei la PSG - Arsenal
Ca în filmele cu proști! S-au luat la bătaie între ei la PSG - Arsenal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Dinamo - FCSB 1-2! Superliga, ca Premier League: locul 8 merge în Europa

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

Și-a anunțat plecarea în toiul nopții, după Dinamo - FCSB: "A fost o mare onoare"

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

OUT! Gigi Becali anunță patru plecări după Dinamo - FCSB 1-2: „La revedere și cu el!”

MM Stoica a transferat doi jucători la FCSB după un apel la telefon: „Gata, e rezolvat tot!”

MM Stoica a transferat doi jucători la FCSB după un apel la telefon: „Gata, e rezolvat tot!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”

Marius Baciu, sunat de un scouter din străinătate pentru fotbalistul lui FCSB: ”Nici nu le-am spus lui MM și lui Gigi!”



Recomandarile redactiei
PSG - Arsenal 1-1 și câștigătoarea Champions League este decisă la LOVITURILE DE DEPARTAJARE, ACUM pe Sport.ro!
PSG - Arsenal 1-1 și câștigătoarea Champions League este decisă la LOVITURILE DE DEPARTAJARE, ACUM pe Sport.ro!
Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”
Experții în arbitraj au dat verdictul la cel mai controversat moment din finala UCL: ”A furat show-ul!”
Tricolorul convocat de Gheorghe Hagi, pe lista unui club cu pretenții din Serie A!
Tricolorul convocat de Gheorghe Hagi, pe lista unui club cu pretenții din Serie A!
”Nu-mi vine să cred ce văd!” Lui PSG i-a fost interzis un penalty! Saka, henț flagrant în propriul careu
”Nu-mi vine să cred ce văd!” Lui PSG i-a fost interzis un penalty! Saka, henț flagrant în propriul careu
Carlo Ancelotti a oferit ultimele detalii despre accidentarea lui Neymar
Carlo Ancelotti a oferit ultimele detalii despre accidentarea lui Neymar
Alte subiecte de interes
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
CITESTE SI
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!