Kevin De Bruyne l-a făcut praf pe Antonio Conte: ”Mă bucur că a plecat!”

Mijlocașul a atins și dificultățile prin care a trecut sub comanda lui Antonio Conte și a recunoscut că se bucură de faptul că antrenorul a părăsit echipa la finalul acestui sezon. Antonio Conte a părăsit-o pe Napoli după ce a încheiat sezonul pe locul doi, în spatele Interului lui Cristi Chivu, cu 76 de puncte.

De Bruyne a fost nemulțumit de faptul că Antonio Conte nu l-a utilizat pe poziția sa preferată și a jucat un rol mai mult defensiv.

”Pentru mine a fost complicat, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Practic, nu am avut niciodată ocazia să joc pe postul meu preferat. Cu toate acestea, am dat întotdeauna totul pentru echipă.

Jucam foarte defensiv. Dacă încerci să câștigi fiecare meci cu 1-0 folosind un sistem 5-4-1, practici un anumit tip de fotbal. Chiar și statisticile noastre ofensive au de suferit. Sunt fericit că a plecat? Da, sunt. Nu era obligat să rămână.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de modul în care urma să jucăm, dar acestea nu s-au concretizat. Este păcat, pentru că fotbalul ar trebui să rămână o plăcere”, a spus De Bruyne.

În legătură cu viitorul său, De Bruyne a ridicat semne de întrebare. Chiar dacă mai are un an rămas în contractul cu Napoli, belgianul spune că lucrurile nu sunt bătute în cuie și că ar putea părăsi echipa în această vară.

”Mai am un an de contract, dar vreau să discut despre viitorul meu. În trecut s-au făcut promisiuni care nu au fost respectate”, a adăugat De Bruyne.