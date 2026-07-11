Șoc după eliminarea de la Mondial! Courtois și De Bruyne se gândesc la retragere

Ibericii au deschis scorul în minutul 30 prin Fabian Ruiz, însă Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea după doar câteva minute. A doua repriză a fost echilibrată și totul părea să indice că meciul se va decide în prelungiri, însă spaniolii au reușit să marcheze în minutul 88 prin Mikel Merino.

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Cu un sfert de ceas înainte de golul lui Merino, Belgia și-a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători. Thibaut Courtois s-a lovit și a părăsit terenul în lacrimi. Chiar dacă a spus că ar fi putut continua meciul, Courtois a fost înlocuit de Rudi Garcia cu Senne Lammens.

Eliminarea Belgiei a fost dureroasă pentru veteranii din cadrul lotului ”Diavolilor Roșii”. După meci, atât Kevin De Bruyne, cât și Thibaut Courtois au anunțat că meciul cu Spania ar putea fi ultimul pentru ei la naționala Belgiei.

Deși De Bruyne a spus că cel mai probabil va reveni la națională, mijlocașul a spus că își dorește un an sabatic: ”Am în spate doi sau trei ani dificili și am trecut printr-o intervenție chirurgicală grea. Am 35 de ani. Sunt mândru că sunt aici, că pot da totul în fiecare zi și că pot fi un exemplu pentru această echipă tânără.

Nu cred că a fost ultimul meu meci la echipa națională, dar acum vreau să iau o pauză pentru o vreme. A fost un an foarte solicitant, iar apoi vom vedea ce va urma”.

În ceea ce îl privește pe Courtois, portarul lui Real Madrid a avut un mesaj mai tranșant. Goalkeeper-ul a spus că vrea să stea departe de echipa națională până când vor începe preliminariile pentru EURO 2028, însă nu exclude posibilitatea ca eșecul cu Spania să fie ultimul său meci la națională.

”Ar fi bine să iau o pauză de un an de la meciurile din Liga Națiunilor, ca să mă pot odihni. Apoi aș putea reveni pentru preliminariile Campionatului European și pentru turneul final al EURO. Acum depinde de selecționer și de federație să ia o decizie.

Voi discuta acest subiect cu Vincent Mannaert și cu selecționerul. Dacă ei vor vedea lucrurile diferit față de mine, atunci va trebui să mă gândesc dacă voi mai putea continua la echipa națională a Belgiei. Este posibil ca acesta să fi fost ultimul meu meci ca internațional”, a spus și Courtois.