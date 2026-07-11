Șoc după eliminarea de la Mondial! Courtois și De Bruyne se gândesc la retragere

Șoc după eliminarea de la Mondial! Courtois și De Bruyne se gândesc la retragere CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Belgia a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a pierdut în fața Spaniei, scor 1-2.

TAGS:
Thibaut CourtoisKevin De BruyneBelgiaCupa Mondiala
Din articol

Ibericii au deschis scorul în minutul 30 prin Fabian Ruiz, însă Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea după doar câteva minute. A doua repriză a fost echilibrată și totul părea să indice că meciul se va decide în prelungiri, însă spaniolii au reușit să marcheze în minutul 88 prin Mikel Merino.

Thibaut Courtois și Kevin De Bruyne se gândesc la retragerea de la naționala Belgiei

  • Thibaut courtois
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu un sfert de ceas înainte de golul lui Merino, Belgia și-a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători. Thibaut Courtois s-a lovit și a părăsit terenul în lacrimi. Chiar dacă a spus că ar fi putut continua meciul, Courtois a fost înlocuit de Rudi Garcia cu Senne Lammens.

Eliminarea Belgiei a fost dureroasă pentru veteranii din cadrul lotului ”Diavolilor Roșii”. După meci, atât Kevin De Bruyne, cât și Thibaut Courtois au anunțat că meciul cu Spania ar putea fi ultimul pentru ei la naționala Belgiei.

Deși De Bruyne a spus că cel mai probabil va reveni la națională, mijlocașul a spus că își dorește un an sabatic: ”Am în spate doi sau trei ani dificili și am trecut printr-o intervenție chirurgicală grea. Am 35 de ani. Sunt mândru că sunt aici, că pot da totul în fiecare zi și că pot fi un exemplu pentru această echipă tânără.

Nu cred că a fost ultimul meu meci la echipa națională, dar acum vreau să iau o pauză pentru o vreme. A fost un an foarte solicitant, iar apoi vom vedea ce va urma”.

În ceea ce îl privește pe Courtois, portarul lui Real Madrid a avut un mesaj mai tranșant. Goalkeeper-ul a spus că vrea să stea departe de echipa națională până când vor începe preliminariile pentru EURO 2028, însă nu exclude posibilitatea ca eșecul cu Spania să fie ultimul său meci la națională.

Ar fi bine să iau o pauză de un an de la meciurile din Liga Națiunilor, ca să mă pot odihni. Apoi aș putea reveni pentru preliminariile Campionatului European și pentru turneul final al EURO. Acum depinde de selecționer și de federație să ia o decizie.

Voi discuta acest subiect cu Vincent Mannaert și cu selecționerul. Dacă ei vor vedea lucrurile diferit față de mine, atunci va trebui să mă gândesc dacă voi mai putea continua la echipa națională a Belgiei. Este posibil ca acesta să fi fost ultimul meu meci ca internațional”, a spus și Courtois.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Femeia din spatele lui Conor McGregor care i-a fost alături chiar și după acuzațiile de viol! Irlandezul revine în ring în această noapte, pe VOYO
Femeia din spatele lui Conor McGregor care i-a fost alături chiar și după acuzațiile de viol! Irlandezul revine în ring în această noapte, pe VOYO
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
Doi baschetbaliști din NBA s-ar fi luat la bătaie într-un hotel din Las Vegas!
Doi baschetbaliști din NBA s-ar fi luat la bătaie într-un hotel din Las Vegas!
Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League
Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League
Kurt Zouma, prezentat oficial! La începutul anului, a fost dat afară de CFR Cluj
Kurt Zouma, prezentat oficial! La începutul anului, a fost dat afară de CFR Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: "Poate îi dăm șansa"

Marea surpriză pregătită de FCSB pentru noul sezon: "Poate îi dăm șansa"

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!



Recomandarile redactiei
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
Fostul jucător al FCSB și-a făcut planul înainte de Supercupa României: „Asta vreau!”
Femeia din spatele lui Conor McGregor care i-a fost alături chiar și după acuzațiile de viol! Irlandezul revine în ring în această noapte, pe VOYO
Femeia din spatele lui Conor McGregor care i-a fost alături chiar și după acuzațiile de viol! Irlandezul revine în ring în această noapte, pe VOYO
Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League
Refuzat de doi giganți din Europa, starul lui Manchester United poate semna tot în Premier League
Doi baschetbaliști din NBA s-ar fi luat la bătaie într-un hotel din Las Vegas!
Doi baschetbaliști din NBA s-ar fi luat la bătaie într-un hotel din Las Vegas!
80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic
80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic
Alte subiecte de interes
Ce i-a transmis Thibaut Courtois lui Andriy Lunin, după România - Ucraina 3-0
Ce i-a transmis Thibaut Courtois lui Andriy Lunin, după România - Ucraina 3-0
70.000.000€ pentru transferul starului de la Real Madrid!
70.000.000€ pentru transferul starului de la Real Madrid!
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!