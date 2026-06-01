În urma acestui sezon, în care mijlocașul belgian a bifat doar 21 de partide din cauza unei accidentări, De Bruyne a pus sub semnul întrebării viitorul său la club, chiar dacă Antonio Conte a plecat.

În vara anului trecut, De Bruyne a semnat un contract valabil pentru două sezoane cu Napoli. Acum ar urma să intre în ultimul an de contract, dar s-a arătat dezamăgit de ce s-a întâmplat în acest sezon la echipa sa de club.

Kevin de Bruyne lasă de înțeles că ar putea pleca de la Napoli

Mai exact, De Bruyne a invocat promisiuni nerespectate din partea conducerii clubului. Din ce lasă de înțeles starul belgian într-un interviu acordat pentru o publicație din țara sa, nemulțumirile sale ar fi de ordin tactic.

”Mai am un an de contract, dar vreau să am o discuție cu cei de la Napoli. Și anul trecut s-au spus anumite lucruri, că ‘vom juca într-un anumit fel, vom face asta și asta’, dar nu s-a întâmplat mare lucru și e păcat. Vreau să mă bucur de fotbal atunci când joc”, a spus belgianul, potrivit Nieuwsblad.

Înainte de a semna cu Napoli, unde a dat curs ofertei deoarece a vrut să rămână la cel mai înalt nivel, De Bruyne a fost dorit în MLS și Arabia Saudită, de unde a avut oferte multe mai bune pe plan financiar.

În cele 21 de partide disputate pentru Napoli, De Bruyne a reușit să marcheze de cinci ori, cifră la care se adaugă și patru assist-uri.

De Bruyne: ”Dacă sunt fericit că a plecat Conte? Da, sunt”

Antonio Conte a părăsit-o pe Napoli după ce a încheiat sezonul pe locul doi, în spatele Interului lui Cristi Chivu, cu 76 de puncte. De Bruyne a fost nemulțumit de faptul că Antonio Conte nu l-a utilizat pe poziția sa preferată și a jucat un rol mai mult defensiv.

”Pentru mine a fost complicat, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Practic, nu am avut niciodată ocazia să joc pe postul meu preferat. Cu toate acestea, am dat întotdeauna totul pentru echipă.

Jucam foarte defensiv. Dacă încerci să câștigi fiecare meci cu 1-0 folosind un sistem 5-4-1, practici un anumit tip de fotbal. Chiar și statisticile noastre ofensive au de suferit. Sunt fericit că a plecat? Da, sunt. Nu era obligat să rămână”, a mai spus belgianul.