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Prelungirea contractului cu Real Madrid reprezintă prioritatea lui Vinicius Junior (26 de ani) în vară.

Vinicius și Real Madrid vor să continue împreună

De asemenea, Florentino Perez și restul conducerii „Los Blancos” își doresc ca starul brazilian să rămână pe Bernabeu, potrivit publicației spaniole AS.

Angajamentul lui Vinicius urmează să expire pe 30.06.2027, ceea ce i-ar oferi posibilitatea să se înțeleagă cu orice echipă de la 1 ianuarie, când intră în ultimele șase luni de contract.

Între Real Madrid și brazilian au existat mai multe runde de negocieri, însă nu s-a ajuns la un acord între părți cu privire la salariul brazilianului.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.