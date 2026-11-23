Belgianul, ajuns la 35 de ani, a lăsat loc de interpretări în privința următoarei decizii din carieră, în contextul în care PSV Eindhoven este asociată cu un posibil transfer al său în perioada de mercato din ianuarie.

„Nu pot spune prea multe în acest moment. Am 36 de ani, nu 20, așa că am multe lucruri la care să mă gândesc. Deocamdată, nu pot spune mai mult. Cred că joc bine și am un sezon bun”, a declarat De Bruyne.

Presa din Olanda a relatat despre interesul lui PSV, însă nu există un acord confirmat între club și mijlocașul lui Napoli.

Kevin De Bruyne, criticat în Italia

Situația belgianului a atras și critici din partea jurnalistului Marco Civoli, care consideră că fotbalistul trebuie să pună interesele echipei înaintea celor personale, în contextul speculațiilor despre viitorul său.

„Nu cred că este momentul să te comporți ca un copil răsfățat la 35 de ani. Chiar dacă ești un jucător de top, trebuie să fii de o valoare inestimabilă pentru echipă. În loc să pui «eu» pe primul loc, trebuie să pui «noi»”, a spus Civoli la Radio Tutto Napoli.

De Bruyne a ajuns la Napoli în vara lui 2025, după 10 ani petrecuți la Manchester City, pentru care a strâns 422 de meciuri, 108 goluri și 177 de pase decisive. În actualul sezon, belgianul are 16 apariții, 4 goluri și 2 assist-uri în toate competițiile.

La Napoli, De Bruyne a bifat 37 de meciuri, 9 goluri și 6 pase decisive. În carieră, a adunat 688 de partide, 164 de goluri și 267 de assist-uri.