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Situație de amatori care se poate întâmpla și la un nivel apreciat, în Championship (liga a 2-a din Anglia), la formația Charlton. Englezii nu pot miza pe fotbalistul din Kenya - Timothy Ouma, care nu s-a mai întors la echipă după acțiunea cu naționala țării sale din luna octombrie!

De atunci, el nu s-a mai prezentat la antrenamentele lui Charlton, dar nici nu a anunțat clubul că avea să ia această decizie, deși nu este la prima abatere de acest fel.

Timothy Ouma refuză să se întoarcă la Charlton după acțiunea cu naționala Kenyei

Mijlocaș defensiv în vârstă de 22 de ani, cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro, Timothy Ouma ia decizia de a nu se mai prezenta la echipa de club pentru a patra oară.

Tot după acțiuni ale echipei naționale, el refuza să se prezinte imediat la echipele la care era legitimat și le-a încurcat planurile și celor de la Lech Poznan, Slavia Praga sau Elfsborg.

Ultimul său meci bifat pentru Charlton datează din 19 septembrie, dintr-un meci de Champioship, dar partea bună pentru gruparea engleză este aceea că nici până atunci nu a fost om de bază, evoluând cel mult 45 de minute, în două meciuri.

Timothy Ouma, prezențe puține în tricoul lui Charlton

Situația pune într-o lumină proastă și Slavia Praga, pentru că gruparea cehă l-a împrumutat pe Timothy Ouma la Charlton, pentru acest sezon. Dacă există o clauză între cluburi prin care formația engleză îl poate cumpăra pe jucător, e clar că aceasta nu va fi activată.

Timothy Ouma a ajuns în Europa în august 2022, când era semnat de Elfsborg. Apoi, a urmat trecerea la Slavia Praga, în februarie 2025, pentru 2 milioane de euro. În iulie 2025 a fost împrumutat pentru un sezon la Lech Poznan, iar în august 2026 a fost cedat, tot pe perioadă determinată de timp, la Charlton.

În carieră, cele mai multe meciuri le-a adunat pentru Elfborg, 42, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive. Și la Lech Poznan a evoluat destul de mult, în 34 de jocuri, oferind o pasă de gol.