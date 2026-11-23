„Tricolorii” au încheiat grupa pe ultimul loc, cu doar trei puncte, și vor disputa o dublă manșă pentru a-și păstra locul în eșalonul secund.

Prima partidă este programată pe 27 martie 2027, la Tallinn, de la ora 19:00. Returul va avea loc pe 30 martie, pe Arena Națională, de la ora 21:45.

Ciprian Marica a spus cine poate fi omul de gol în „dubla” României cu Estonia

Invitat la VOYO Sport Live, alături de Răzvan Raț, Ciprian Marica a fost întrebat cine ar putea fi omul de gol al României în confruntarea cu balticii. Fostul internațional i-a nominalizat pe Daniel Bîrligea, Dennis Man și Denis Drăguș.

„Daniel Bîrligea pare în formă. Poate Dennis Man. Eu sper și din campionatul românesc să vină cineva. Sper ca Denis Drăguș, care, mă gândeam, săracul, așa repede... Sigur, există presiunea asta pe el. Nimeni nu mai are răbdare. Abia a venit! Lăsați-l pe băiat să prindă minute, să prindă încredere”, a spus Ciprian Marica la VOYO Sport Live.

Bîrligea evoluează la Frosinone, în Serie A, în timp ce Dennis Man este legitimat la PSV Eindhoven. Denis Drăguș este singurul care joacă în campionatul intern, la FCSB.

România ar putea juca cu -°C la Tallinn

Este demn de menționat faptul că partida din martie se va disputa într-o perioadă în care vremea din capitala Estoniei poate pune probleme. Temperaturile medii în această lună oscilează în jurul valorii de -0,5 grade Celsius, cu maxime de aproximativ 3 grade și minime care pot coborî sub -4 grade, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.