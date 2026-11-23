Formația românului a controlat prima parte a confruntării de luni seară și a intrat la vestiare în avantaj, după reușita lui Ramirez din minutul 29. În actul secund, oaspeții și-au dublat avantajul în minutul 68, când Mahmic a înscris cu capul dintr-o centrare trimisă de Borza din flancul drept, unde fundașul rămăsese în urma unui corner.

Gazdele au redus din diferență zece minute mai târziu, prin Shomurodov, iar antrenorul lui Corum a decis imediat să îl înlocuiască pe fundașul stânga român cu Sertel. Fără Borza pe gazon, apărarea oaspeților a cedat complet, iar Bertug Yildirim a marcat de trei ori până la fluierul final, întorcând rezultatul la 4-2.