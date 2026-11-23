Formația românului a controlat prima parte a confruntării de luni seară și a intrat la vestiare în avantaj, după reușita lui Ramirez din minutul 29. În actul secund, oaspeții și-au dublat avantajul în minutul 68, când Mahmic a înscris cu capul dintr-o centrare trimisă de Borza din flancul drept, unde fundașul rămăsese în urma unui corner.
Gazdele au redus din diferență zece minute mai târziu, prin Shomurodov, iar antrenorul lui Corum a decis imediat să îl înlocuiască pe fundașul stânga român cu Sertel. Fără Borza pe gazon, apărarea oaspeților a cedat complet, iar Bertug Yildirim a marcat de trei ori până la fluierul final, întorcând rezultatul la 4-2.
Andrei Borza, cel mai bun jucător al lui Corum FK
În ciuda eșecului suferit de echipa sa, Andrei Borza a avut cea mai bună evoluție din tabăra oaspeților. Potrivit Flashscore, fotbalistul român a primit nota 7,6, cea mai mare din lotul lui Corum FK, în timp ce Sofascore l-a evaluat cu 7,7, de asemenea cea mai mare notă din echipă.
Internaționalul român rămâne pe locul 11 în clasament cu echipa sa, Corum FK , cu 16 puncte. Pentru trupa sa, aceasta a fost a treia înfrângere în ultimele cinci etape din campionat.
De cealaltă parte, Istanbul Bașakșehir a urcat pe poziția a șaptea în Superlig, acumulând 20 de puncte după primele 12 runde. În etapa următoare, formația lui Andrei Borza va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Kocaelispor, în timp ce Bașakșehir se va deplasa pe terenul lui Eyupspor.