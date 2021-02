Juventus i-a gasit inlocuitor lui Ronaldo! Suma INCREDIBILA pe care vor italienii sa o plateasca pentru pustiul minune de la Barcelona

Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus pana in 2022, iar torinezii se gandesc la un inlocuitor.

Directorul sportiv a lui Juventus, Fabio Paratici, il vrea pe Ansu Fati pentru a fi succesorul lui Cristiano Ronaldo, conform celor de la El Mundo Deportivo.

Tanarul jucator spaniol este accidentat de cateva luni, iar catalanii spera sa il recupereze la inceputul lunii martie. Jucatorul a evoluat in 7 partide in acest sezon pentru Barcelona, in care a marcat de 4 ori si a oferit o pasa de gol.



Ansu Fati a debutat si pentru nationala Spaniei, unde a si marcat in cele 4 selectii pe care le-a strans pana acum.

Juventus ar fi pregatita sa ofere 80 de milioane de euro, insa sansele ca Barcelona sa se desparta de tanara extrema de 18 ani sunt extrem de mici, in conditiile in care Fati este vazut ca fiind inlocuitorul perfect pentru Messi.