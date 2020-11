Primele detalii despre starea lui Ansu Fati dupa operatia la genunchi! Cat va lipsi tanarul star de pe Camp Nou

Ansu Fati a avut un start perfect de sezon, insa a suferit o accidentare care il va tine mult timp departe de teren.

Fotbalistul in varsta de doar 18 ani a fost operat zilele trecute in urma fracturii de menisc la genunchiul stang pe care a suferit-o in meciul cu Betis, dupa un contact cu Mandi, in urma caruia Barcelona a beneficiat de o lovitura de la 11 metri.

Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, tatal lui Ansu Fati a vorbit despre cum se simte jucatorul de pe Camp Nou dupa operatia efectuata de doctorul Ramon Cugat.

"Ansu este foarte bine. Vreau sa le multumesc tuturor oamenilor care au fost alaturi de noi", a declarat Bori Fati.

Fotbalistul va sta departe de teren cel putin pana in martie, el avand nevoie de o perioada de recuperare de 4 luni dupa aceasta accidentare.

In primele meciuri din sezonul 2020/21, Ansu Fati a reusit 5 goluri in cele 10 meciuri oficiale in care a imbracat tricoul Barcelonei.