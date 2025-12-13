Paul Iacob a făcut 2-0 în Rapid - Oțelul Galați, în minutul 80, printr-o execuție superbă din lovitură liberă. Iacob a punctat împotriva fostei sale echipe cu un șut de la aproximativ 25 de metri.
Paul Iacob, eurogol în Rapid - Oțelul Galați
Marian Aioani a avut, la rândul său, partea sa de vină. Aioani nu a putut să oprească mingea, chiar dacă s-a aflat pe direcția balonului.
Totuși, meritul lui Paul Iacob nu poate fi contestat. Fundașul central a reușit să imprime un efect deosebit și o boltă spectaculoasă balonului. El nu s-a bucurat pentru reușita împotriva fostei sale echipe.
Paul Iacob a ajuns la Oțelul Galați în luna august a anului curent, după ce Rapid l-a lăsat să plece liber de contract. Iacob se află la primul gol în a 13-a apariție din sezonul curent al Superligii.
Echipele de start în Rapid - Oțelul Galați
- Rapid (4-3-3): Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Christensen, K. Keita, Gojkovic - Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz, Borza, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Grameni, R. Pop, Micovschi, Jambor
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă - Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado - J. Paulo, Lameira - Bordun, Pedro, Andrezinho - Paulinho
- Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, C. Neicu, Patrick, Chira, Funză, Postelnic, A. Ciobanu, D. Sandu
- Antrenor: Laszlo Balint