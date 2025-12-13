A prins 129 de minute la FCSB, l-a distrus pe Becali și a ajuns de „râsul curcilor”. Cifrele sale, de uitat

A prins 129 de minute la FCSB, l-a distrus pe Becali și a ajuns de „râsul curcilor". Cifrele sale, de uitat
Adus de FCSB liber de contract în iarna anului 2021, Ante Vukusic a avut una dintre cele mai scurte și mai neinspirate experiențe din istoria recentă a clubului.

Ante Vukusic FCSB Olimpija Ljubljana
Atacantul croat, venit de la Olimpija Ljubljana, a bifat doar cinci apariții în tricoul roș-albaștrilor, în care a strâns un total de 129 de minute, fără gol marcat și fără vreo pasă decisivă.

Încrederea lui Gigi Becali s-a evaporat rapid. După un meci cu Gaz Metan, câștigat cu 1-0, Vukusic a fost trecut pe „linie moartă” încă din luna martie și nu a mai prins niciun minut până la finalul sezonului.

După despărțirea de FCSB, croatul a vorbit deschis în presa din țara sa despre experiența din România și l-a atacat frontal pe Gigi Becali.

Vukusic a povestit că a fost avertizat chiar de colegi încă de la primul antrenament că, dacă nu marchează imediat, este „terminat”.

Mai mult, a susținut că patronul decidea echipa prin telefon și că jucătorii tineri erau protejați doar pentru un eventual profit financiar.

„Am semnat contractul, iar a doua zi, la antrenament, colegii m-au întrebat dacă știu unde am venit. Mi-au zis ‘Dacă nu marchezi la primul joc, ești terminat imediat’. Am crezut că glumesc, dar s-a dovedit că aveau dreptate.

Becali îi ierta doar pe cei tineri, pentru că își imagina că poate lua bani ei. Nu credeam că un om poate decide prin telefon cine intră pe teren.

Am jucat cu CFR Cluj, în Supercupă, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători ca să bage cinci tineri. O face prin telefon, are un om pe bancă!”, a spunea croatul pentru presa din țara sa.

Vukusic are opt goluri marcate în ultimele 100 de meciuri

Nici cariera de după FCSB nu l-a ajutat să-și spele imaginea. În Italia, la Messina, a marcat de două ori în 13 meciuri, apoi a plecat în Bosnia, la FK Tuzla City, unde nu a înscris deloc.

În Serbia, la FK Kolubara, echipă retrogradată ulterior din cauza meciurilor trucate, a bifat patru goluri în 28 de partide, dintre care trei într-un singur meci. Golul marcat pe 5 noiembrie 2022 a fost ultimul pentru o perioadă foarte lungă.

Întors în Croația, la NK Varazdin, Vukusic nu a reușit să înscrie nici măcar o dată într-un sezon întreg. În vara lui 2024 a semnat cu Zrinski, unde a marcat de două ori la debut, însă a mai adăugat doar două goluri în următoarele 15 meciuri.

Din ianuarie 2025 joacă la Croat. Zmijavci, în liga a doua croată, fără vreun gol în 12 apariții.

Cifrele sunt greu de digerat. În ultimele aproximativ 100 de meciuri jucate pentru Kolubara, Varaždin, Zrinski și Croat. Zmijavci, Ante Vukusic a înscris doar opt goluri.

