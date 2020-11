El este noua PERLA a fotbalului mondial pe care Barcelona, AC Milan si Real Madrid au pus ochii! Jucatorul care il face uitat pe Ansu Fati

Cele mai tari cluburi din Europa se lupta pentru semnatura unui fotbalist brazilian de 18 ani.

Gabriel Veron este atacantul pe care au pus ochii Arsenal, AC Milan, Barcelona si Real Madrid. Oficialii celor 4 cluburi il urmaresc indeaproape, fiind convinsi ca brazilianul va fi noua vedeta a fotbalului mondial.

Jurnalistii spanioli de la AS l-au supranumit "Ansu Fati de Brazilia" pe fotbalistul care valoareaza 25 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com, si este cel mai bine cotat fotbalist din aceasta editie a Copei Libertadores.

Veron, care este comparat ca stil de joc cu Neymar, este legitimat in prezent la Palmeiras, in prima liga a Braziliei. El a atras toate privirile inca de la ultima editie a Cupei Mondiale U17, in cadrul careia s-a impus drept cel mai bun jucator al turneului final.