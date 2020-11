Ghinionul teribil pentru Barcelona! S-a aflat oficial cat va fi accidentat Ansu Fati! 

Ansu Fati (18 ani) s-a accidentat sambata la meciul contra celor de la Betis Sevilla.

Tanarul atacant a iesit de pe teren la pauza meciului din campionat, dupa ce inainte cu cateva momente obtinuse un penalty pentru echipa sa.

Interventia fundasului celor de la Betis l-a scos din teren in cele din urma pe Fati, care luni s-a operat si a aflat verdictul. Internationalul spaniol va sta pe bara nu mai putin de patru luni potrivit medicilor.

In acest sezon, Ansu Fati a jucat in 10 partide, 7 in campionat si 3 in UEFA Champions League. El a reusit sa marcheze 5 goluri si sa paseze de doua ori decisiv.

La prima echipa, tanarul de 18 ani a adunat nu mai putin de 43 de meciuri, doborand o serie de recorduri.

