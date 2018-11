Revenire de senzatie pentru Ibrahimovic in Europa!!! Detalii de ultima ora despre negocieri

Sanse mari pentru Zlatan sa revina in fotbalul italian.

Dupa un sezon reusit la L.A Galaxy, Zlatan Ibrahimovic a intrat in atentia echipelor din Seria A. Dupa fosta lui echipa AC Milan, Sampdoria isi manifesta interesul pentru fotbalistul scandinav in varsta de 37 ani.

Proprietarul clubului Sampdoria, Massimo Ferrero, il doreste pe Zlatan pentru a imbunatati atacul echipei genoveze. Discutiile cu suedezul au inceput la intalnirile avute de cei doi la Los Angeles, acolo unde patronul celor de la Sampdoria isi desfasoara diverse proiecte cinematografice.



Zlatan Ibrahimovic a jucat in Italia la echipe ca Juventus, Inter, AC Milan, impresionand prin golurile senzationale pe care le-a marcat. Ibra a fost campion cu toate cele 3! In perioada in care a jucat in Serie A, Ibrahimovic a cucerit titlu de campion in fiecare sezon, dar titlurile cu Juventus au fost retrase ca urmare a scandalului ,,Calciopoli''.