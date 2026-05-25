Manchester City a încheiat sezonul pe locul doi cu 78 de puncte. După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, echipa de pe ”Etihad” a bifat 23 de victorii, la care s-au adăugat nouă remize și șase înfrângeri.

Pep Guardiola iese din Premier League cu un record absolut: ”Are locul asigurat în istorie. Iată de ce”

Înfrângerea cu Aston Villa a fost ultimul meci pe care l-a pregătit Pep Guardiola la Manchester City. Tehnicianul pleacă de pe ”Etihad” după nouă ani în care a adus toate trofeele la echipa ”cetățenilor”.

Guardiola a câștigat Champions League (2023), șase titluri în Anglia (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), Supercupa UEFA (2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2024), trei FA Cup (2019, 2023, 2026), cinci Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2026) și de trei ori Supercupa Angliei (2019, 2020, 2025).

Spaniolul le-a lăsat cetățenilor toate aceste trofee, dar și un record absolut, care va fi dificil de egalat.

Opta Analyst a scris că Pep Guardiola are cea mai bună rată în rândul tuturor antrenorilor care au pășit în Premier League atunci când vine vorba despre puncte pe meci: ”Are locul asigurat în istorie”.

Cu o rată de 2.28 puncte pe meci (în 380 de jocuri), Guardiola i-a surclasat pe Alex Ferguson (2.16 puncte pe meci / 810 jocuri), Jurgen Klopp (2.11 / 334), Roberto Mancini (2.05 / 133) și Antonio Conte (2.03 / 132).