Operatiunea MONSTRUL! Zlatan, Ronaldo si Beckham, capturi URIASE la pescuit! :) Ce pesti au prins

Un mod de relaxare atunci cand nu inscriu goluri este pescuitul.

Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, John Terry si Sergio Aguero sunt si pescari in timpul liber.

Portughezul cunoaste acest sport foarte bine, deoarece orasul din care provine, Madeira, este capitala pescarilor amatori.

In 2014, in timp ce era accidentat, argentinianul Kun Aguero si-a ocupat timpul liber cu pescuitul.

David Beckham si-a aratat marea captura in 2016, cand a prins un somon in Islanda.

Suedezul de la LA Galaxy are chiar propriul sau lac in care pescuieste in Suedia. Starul probabil se considera cel mai bun pescar din lume.

Chiar si legenda echipei Chelsea, John Terry, dupa ce s-a retras isi ocupa timpul cu acest hobby.