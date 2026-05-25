OFICIAL Massimiliano Allegri, OUT de la AC Milan!

Conducerea lui AC Milan ar fi decis despărțirea de antrenorul Massimiliano Allegri.

„După dezamăgirea de anul trecut, mandatul primit de la acționari a fost clar: revenirea în Liga Campionilor și construirea unei baze solide pentru a concura constant la câștigarea titlului în Serie A.

Pentru cea mai mare parte a acestui sezon, ne-am aflat în primele două locuri în clasament, cu șanse reale de a lupta pentru Scudetto. Totuși, ultima parte a campionatului a fost complet inconsecventă față de evoluția de până atunci. Înfrângerea dureroasă de aseară, în ultima etapă, a transformat întregul sezon într-un eșec clar și fără echivoc.

A sosit momentul schimbării și al unei reorganizări complete a operațiunilor fotbalistice. 

Efectiv imediat, ne despărțim de:

- CEO-ul Giorgio Furlani  

- Directorul Sportiv Igli Tare  

- Antrenorul principal Massimiliano Allegri  

- Directorul Tehnic Geoffrey Moncada  

Le mulțumim fiecăruia pentru munca și dedicarea arătată față de AC Milan pe durata mandatului lor.

Anunțuri suplimentare privind noile numiri vor fi făcute în perioada următoare, cu obiectivul de a fi bine pregătiți și organizați pentru noul sezon”, este comunicatul transmis de AC Milan pe site-ul oficial.

știre inițială-------------------

Tehnicianul urmează să fie demis în cursul zilei, iar clubul pregătește anunțul public, informează Fabrizio Romano. Decizia vine după ce Milan a ratat calificarea în Liga Campionilor în ultima etapă a sezonului.

Allegri a revenit la Milan în vara trecută, pentru al doilea mandat pe banca rossonerilor, după perioada 2010–2014. Până în primăvară, echipa a fost în lupta pentru Scudetto, însă forma s-a prăbușit pe final de sezon.

AC Milan a adunat 22 de victorii, 10 remize și 10 înfrângeri în 42 de meciuri oficiale, însă seria negativă din ultimele etape a fost decisivă în pierderea obiectivelor majore.

Sezonul din Serie A s-a încheiat dramatic, cu stabilirea echipelor europene și a retrogradatelor în ultima etapă.

Napoli, Inter, AS Roma și Como și-au asigurat locurile de Liga Campionilor, în timp ce Juventus și AC Milan merg în Europa League. Atalanta prinde poziția de Conference League, unde va juca în calificări.

În zona retrogradării, Cremonese a picat în Serie B. TOATE DETALIILE AICI

