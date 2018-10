Mourinho, raspuns categoric atunci cand a fost intrebat despre venirea lui Zlatan in ianuarie! Singura problema e ca nu stie daca el va mai fi acolo :)

Jose Mourinho a negat interesul lui Manchester United pentru un imprumut al lui Zlatan Ibrahimovic pentru 6 luni.

Zlatan Ibrahimovic marcheaza la foc automat in MLS si spune ca se simte ca "Benjamin Button". Suedezul a ajuns la 37 de ani, dar nu-si arata varsta. Tocmai pentru ca evolueaza inca la un nivel bun, presa engleza a scris in ultima saptamana ca Ibra ar putea fi ofertat de Manchester United, echipa care se confrunta cu probleme ofensive si va cauta sa se intareasca in iarna.

Jose Mourinho a fost intrebat dupa meciul cu Juventus daca varianta imprumutului lui Ibrahimovic sta in picioare, portughezul oferind un raspuns categoric: "Nu!".

Mourinho a spus ca nu ia in considerare aducerea varfului de 37 de ani si ca nu se gandeste in acest moment la alti jucatori.

Pe de alta parte, Mourinho nu stie daca el va mai fi la United si din iarna. Dupa seria de rezultate slabe, in presa engleza si cea spaniola au aparut numeroase zvonuri despre plecarea sa de pe Old Trafford.