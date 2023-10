O nouă evoluție reușită pentru Radu Drăgușin în Serie A. Ce notă a primit după Genoa - Salernitana 1-0

Genoa a jucat pe teren propriu cu Salernitana, iar gazdele s-au impus la limită, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Albert Gudmundsson, în minutul 35.

În urma acestui rezultat, Genoa a pus capăt seriei de înfrângeri și a urcat, provizoriu, pe locul 13 în clasament.

Radu Drăgușin, printre remarcații partidei

Fundașul român a fost lăudat pentru evoluția sa de jurnaliștii de la Tuttomercatoweb, fiind notat cu 6.5, a doua cea mai mare notă.

"Prima ocazie a meciului i-a aparținut. S-a ridicat mai sus decât toți la o centrare venită din corner și l-a provocat pe Ochoa la o paradă extraordinară. Mereu atent în defensivă", au scris italienii.

Salariu dublu pentru Radu Drăgușin, la Genoa

Impresarul fundașului central a dezvăluit că oficialii formației din Serie A sunt încântați de evoluțiile acestuia, motiv pentru care îi vor dubla salariul.

"Am venit să-i măresc contractul lui Radu, de-aia am venit. Acum am aterizat. Am ajuns la Radu acasă, el e în cantonament și mă duc să mă întâlnesc cu cei de la club. Ne-am înțeles, să-i pregătească contractul și să-l semneze.

Mâine mă întorc acasă. Va avea dublu față de ce are acum. El câștigă foarte bine, dar i-am dublat. Nu i-am prelungit. El mai are contract cu Genoa până în 2026, din vară încă doi ani", a declarat Florin Manea, potrivit Fanatik.

Potrivit aceleiași surse, Radu Drăgușin ar urma să primească 1,2 milioane de euro anual față de cei 600.000 pe care îi are în prezent.