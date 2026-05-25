După 3-3 în timpul regulamentar, meciul a fost împins spre cele două reprize de prelungiri, acolo unde Octavian Popescu (23 de ani) a ieșit la rampă și a înscris golul victoriei, după ce a driblat nu mai puțin de trei adversari.

Daniel Pancu, despre Tavi Popescu: ”Se maturizează, se vede”

Lăudat chiar și de Gigi Becali după ce a marcat golul victoriei în această partidă, Popescu s-a numărat și printre remarcații lui Daniel Pancu (48 de ani) după această partidă.

Antrenorul remarcă o maturitate în jocul fotbalistului pe care l-a avut sub comanda sa la naționala U21. În această perioadă, Daniel Pancu este aproape de despărțirea de CFR Cluj, fiind dorit de echipa sa de suflet, Rapid.

”Se maturizează, se vede. Cu Botoșani e golul lui. Se vede că se maturizează. Majoritatea fotbaliștilor români au problema asta, perioada asta critică la 22-23 de ani”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

În acest sezon, Octavian Popescu a evoluat în 40 de meciuri pentru cei de la FCSB, reușind să înscrie doar două goluri și să bifeze trei pase decisive.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.