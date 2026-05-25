Duelul împotriva „cânilor” vine cu o problemă importantă pentru roș-albaștri, lipsa unui atacant central clasic, în contextul accidentării lui Daniel Bîrligea.

În meciul cu Botoșani, FCSB a început cu Alexandru Stoian în atac, dar acesta nu a reușit să se impună și a fost schimbat la pauză. Soluția găsită ulterior a fost ca Juri Cisotti să fie mutat pe postul de „număr 9” fals.

MM Stoica: „I-am spus lui Gigi de mult”

Mihai Stoica a explicat că varianta Cisotti vârf fals nu este o improvizație de moment, ci o idee mai veche pe care i-a transmis-o și lui Gigi Becali.

Oficialul FCSB susține că italianul are calități potrivite pentru zona centrală, mai ales datorită inteligenței tactice și capacității de a interpreta mai multe roluri.

”Eu consider că fotbaliştii care au inteligenţă tactică trebuie folosiţi pe ax. Fotbaliştii care nu sunt deosebiţi din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiţi în margine.

Cisotti a jucat şi acolo şi şi-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare.

Doar că îi iei din calităţi când îl bagi în margine. Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 şi număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult chestia asta să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galaţi, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oţelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur!

Poate şi aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preţ cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Și antrenorul Marius Baciu a confirmat că planul tactic a inclus această soluție. Tehnicianul a spus că echipa a pregătit din timp varianta Cisotti atacant, mai ales în contextul problemelor medicale din lot.

„Ne-am gândit la Cisotti ca vârf fals și cred că a fost de bun augur. A înțeles foarte bine rolul”, a spus Baciu după meci.