Turul României începe din Chișinău! Cum arată programul celei mai importante competiții cicliste din Europa de Est

Pentru prima dată în istoria competiţiei începute în 1934, startul oficial va avea loc în afara graniţelor României, transformând Republica Moldova într-un partener al unui moment cu adevărat istoric pentru sportul românesc şi regional.

Evenimentul are o puternică valoare simbolică şi promovează, prin sport, colaborarea, prietenia şi apropierea dintre România şi Republica Moldova. Prima etapă a competiţiei se va desfăşura integral pe teritoriul Republicii Moldova, între Chişinău şi Ungheni, iar caravana Turului României va continua apoi traseul prin România, până la etapa finală din Bucureşti, anunţă ANS.

Program Turul României 2026

8 septembrie - Prezentarea Echipelor - Chişinău

9 septembrie - Etapa 1 - Chişinău - Ungheni

10 septembrie - Etapa 2 - Iaşi - Piatra Neamţ

11 septembrie - Etapa 3 - Piatra Neamţ - Băile Balvanyos

12 septembrie - Etapa 4 - Braşov - Ploieşti

13 septembrie - Etapa 5 - Circuit Bucureşti

Pe 8 septembrie, în Piaţa Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" din Chişinău, va avea loc ceremonia oficială de deschidere a Turului României 2026, un eveniment de amploare care va aduce în faţa publicului aproximativ 25 de echipe profesioniste din România şi din întreaga lume. A doua zi, pe 9 septembrie, caravana va porni din acelaşi punct şi va parcurge un traseu desfăşurat integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu sosire la Ungheni, în Piaţa Independenţei.

Un trofeu omagiu adus lui Constantin Brâncuşi

Ediţia din acest an aduce un simbol cultural aparte: trofeul competiţiei este inspirat din opera marelui sculptor român Constantin Brâncuşi, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la naşterea sa. Realizat de artistul Liviu Brezeanu, sculptor din Dâmboviţa specializat în prelucrarea lemnului, trofeul va fi înmânat câştigătorului în etapa finală de la Bucureşti.

news.ro