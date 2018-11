Zlatan Ibrahimovic a dat RASPUNSUL FINAL! "Sunt in pline negocieri!" Ce spune despre eventualul transfer la United sau AC Milan

Zlatan Ibrahimovic a lamurit totul.

Fotbalistul suedez a spus ca nu se va intoarce in Europa la AC Milan sau Manchester United.

Zlatan joaca acum la LA Galaxy, in Statele Unite, echipa pentru care a marcat deja 22 de goluri.

In ultima perioada au aparut zvonuri potrivit carora Ibrahimovic s-ar fi putut intoarce in Europa, sa joace pe Old Trafford sau San Siro. Suedezul a lamurit toata situatia cu ultima sa declaratie.

"Exista interes, nu este niciun secret. Exista interes din Europa, insa prioritatea mea este Galaxy. Sunt aici si sunt fericit sa fiu aici. Interes va exista intotdeauna. Este normal. Acum cand m-am intors, in viata, dupa accidentare, nu este nicio surpriza. Daca apartin celor de la Galaxy, sunt jucatorul celor de la Galaxy, atunci nu merg in strainatate. Daca apartin unui club, stau cu acel club si ma concentrez pe acel club si ii dau toata atentia", a explicat Zlatan.

Ibrahimovic mai are un an de contract cu cei de la Galaxy, insa fotbalistul a marturisit ca negocierile pentru o noua intelegere sunt in desfasurare.

"Sunt in pline negocieri cu Galaxy. Ei au dorinte, eu am dorinte, dar sunt optimist si pozitiv", a declarat suedezul.