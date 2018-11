Zlatan Ibrahimovic rade de campionatul englez! Declaratia care-i va infuria pe suporterii Premier League: "E un pic supraevaluat!"

Zlatan Ibrahimovic a jucat la Manchester United.

Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre cariera pe care a avut-o in Premier League. Suedezul ajuns acum in MLS a marcat 28 de goluri in cele 46 de aparitii ale sale in tricoul lui Manchester United, in sezonul 2016-2017, inainte sa se accidenteze grav. S-a intors apoi in sezonul urmator, insa nu a mai reusit decat un gol in sapte partide.

Ibrahimovic a marturisit ca transferul la United a fost lucrul potrivit pentru el la momentul respectiv, insa a declarat ca si-a dat seama ca fotbalul englez este supraevaluat.

"Sunt foarte mandru si foarte fericit ca am mers la United, a fost clubul potrivit. Am castigat si eu am facut ceea ce a trebuit inainte sa ma accidentez. Am avut o perioada excelenta acolo, amintiri frumoase. United va ramane mereu in inima mea. Suporterii au fost incredibili. Oriunde mergeam vedeam tricouri rosii, ceea ce era fantastic. Este un moment cheie din cariera mea", a spus Zlatan.

"Toti oamenii care vorbeau, din tot Premier League-ul, ca i-am pus in scaunul cu rotile. Asta am facut. Am avut o cariera lunga inainte sa ajung acolo, tari diferite, cluburi diferite. Oamenii imi spuneau ca nu trebuie sa merg in Anglia, pentru ca daca esuez in Anglia, oamenii vor spune intotdeauna ca nu am fost suficient de bun. Asta m-a motivat. Mi-a dat adrenalina. Mi-a placut Premier League. M-a motivat", a continuat suedezul.

Totusi, dupa toate cuvintele de lauda, Zlatan Ibrahimovic nu s-a putut abtine si a spus ceea ce gandeste despre campionatul englez.

"Premier League primeste o gramada de atentie, cu toate ca simt ca din punct de vedere calitativ, acest campionat este un pic supraevaluat - calitatea individuala, latura tehnica. Totusi, ritmul este unul alert. Chiar daca esti cel mai bun, daca nu poti face fata ritmului, nu vei reusi", a spus Zlatan.